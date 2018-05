' Il Triplo di Zero' in concerto a Le Tre Porte

Calciomercato Inter : Triplo colpo a parametro zero che fa felici i tifosi? Video : In casa #Inter si discute molto di Calciomercato [Video]. Molte strategie dipenderanno dal piazzamento dei nerazzurri alla fine del campionato e in ballo ci sono sopratutto le permanenze di Cancelo e Rafinha, che hanno entrambi un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro che l'Inter vorrebbe esercitare. Serviranno però introiti extra per poterli far rimanere a Milano, ed è per questo che l'Inter in attesa di sapere se partecipera' alla ...