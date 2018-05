“Il suo nome non è nei nostri registri” Il giallo degli studi di Conte alla New York

Sorteggio truccato a Francia ’98 - Blatter risponde a Platini : “Il problema è il suo vocabolario” : Sepp Blatter ha risposto per le rime a Platini, dopo le rivelazioni del francese che ha parlato di un Sorteggio truccato a Francia ’98 “Non si può parlare di imbroglio. Il terme è sbagliato, il problema è il suo vocabolario“. Sepp Blatter commenta così le rivelazioni di Michel Platini, che ieri in un’intervista ha parlato di Sorteggio pilotato ai Mondiali di Francia ’98, vinti dai transalpini, per evitare un ...

Carl Brave conquista le classifiche con il suo ‘Notti Brave’ : “Il mio sogno? Diventare come Vasco non sarebbe male” : Un anno fa erano precipitati come dal nulla sulla scena musicale italiana. Una meteora? A guardali oggi si direbbe di no. I sanpietrini, le birre Peroni, i tramonti di Roma. Carl Brave X Franco 126 si erano proposti come qualcosa di nuovo ed estremamente interessante e il loro primo album, Polaroid, aveva stupito la critica e gli ascoltatori. E poi? Poi, sold out in tutta Italia e record di streaming e views. Un anno dopo, Carl Brave ha ...

Magnifico nel suo squallore - “Il Canaro” di Garrone meriterebbe di vincere tutto : Cannes. “Le moment chien”. Era un titolo su Les Inrockuptibles, qualche settimana fa, a corredo di un’intervista dove Wes Anderson racconta “L’isola dei cani” (ancora in sala, sbrigarsi). Una frase gli costerà le simpatie dei gattari: “Avete mai sentito di qualcuno che è stato salvato da un micio?”

Signorini contro la D’Urso : “Il suo Grande Fratello batte tutti i record del trash” : Grande Fratello “trash”: Alfonso Signorini vs il reality targato Barbara D’Urso Ora anche Alfonso Signorini va contro Barbara D’Urso. In una intervista rilasciata a La Verità e ripresa da Il Corriere della Sera, il direttore di “Chi” parla così dell’ultima edizione del reality affidata alla conduttrice di Canale5: “Il suo Grande Fratello – dice – […] L'articolo Signorini contro la ...

“È morto dopo 15 giorni di agonia”. L’Italia perde una grande figura. Se ne va una mente geniale : “Il suo nome era in tutte le nostre case” : Il ponte di legno e quel fiume che muove la vita del piccolo paesino, sono soltanto due delle particolarità di un logo che rimane impresso nella mente. Un marchio oramai celebre in Italia e nel mondo che è conosciuto anche se non si è amanti del prodotto che rappresenta: una di quelle immagini che appena la si guarda fa dire: “Sì, la conosco”. Oggi però, per quel ponte, per quel fiume e per quella città, è un giorno triste, il più triste. ...

Cecilia Capriotti : Francesca Cipriani? “Il suo personaggio l’ha studiato benissimo” : Francesca Cipriani, parla Cecilia Capriotti: “Il suo personaggio l’ha studiato benissimo” Ospite del programma Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Cecilia Capriotti ha ancora una volta detto la sua sull’Isola dei Famosi. Al centro di tutto però loro: naufraghi ed ex naufraghi del reality. La prima […] L'articolo Cecilia Capriotti: Francesca Cipriani? “Il ...

“Il suo cuore… colpa vostra”. Romina e la salute di Al Bano : Non accennano a placarsi le polemiche su Al Bano. Dopo le frasi pronunciate a Ballando con le stelle all’indirizzo della sua ex storica Romina era arrivata la risposta di Loredana Lecciso, la donna con la quale Al Bano ha vissuto per 18 anni e dalla quale ha avuto due figli. Adesso interviene Romina e le sue dichiarazioni sono tutt’altro che concilianti: “Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo ...

Suora - ‘confessione choc’ di Francesco/ “Il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi” : Suora argentina Martha Pelloni e la "confessione choc" che Francesco avrebbe detto su preservativo e contraccezione: «il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:15:00 GMT)

“Il mio cane è posseduto”. Follia contro l’animale : convinta di una tesi assurda - ecco cosa fa la padrone al suo “amico” a quattro zampe. Un gesto sconsiderato - dettato da una motivazione ancor più inspiegabile : Una scena di violenza inaudita, un gesto apparentemente sconsiderato e brutale dietro il quale si nasconde una realtà ancora più folle, fatta di fragilità e paranoie, di dolori mai superati che hanno spinto questa ragazza a macchiarsi di un crimine orribile. A raccontare la vicenda, che ha scioccato gli utenti sui social di tutto il mondo, è la Nbc. Protagonista una ragazza di 28 anni di nome Noel G. Moor, che vive nella città di ...

Morta Monica Brenna - la blogger della cucina approdata in tv : “Il suo sorriso ci mancherà” : Monica Brenna, in arte MonniB, è Morta a 48 anni per un male incurabile. Famosa blogger culinaria, è diventata negli anni scorsi volto noto anche di Rete 4 e Gambero Rosso Channel, dove presentava le sue ricette fantasiose. "Abbiamo passato anni di belle collaborazioni, ci mancherai".Continua a leggere

“L’angoscia in un volto”. La disperazione di Rita. Al funerale di Fabrizio Frizzi c’erano tutti e non poteva mancare la Dalla Chiesa - l’ex che non lo ha mai dimenticato : “Il suo dolore è stato straziante” : Una splendida mattina di sole, piazza del Popolo è gremita di persone, ma la ricorrenza è triste. Roma ha salutato così Fabrizio Frizzi che si è spento nella notte tra il 25 e il 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea. Alla Chiesa degli Artisti per rendergli omaggio c’erano proprio tutti, dai comuni cittadini, ai colleghi, agli amici, fino alle persone care, quelle più strette. Ma una cosa ha unito tutti: una più che visibile commozione. La ...

Miccichè : “Il 7 maggio Lega a avrà il suo cda” : ”Ci siamo dati appuntamento al 7 maggio per definire tutti gli organi collegiali. Si nominerà il consiglio nella sua interezza, lavoreremo per una condivisione o ancora meglio per l’unanimità tra tutte le componenti. La Lega A avrà un CdA e una gestione ordinaria, come tutte le aziende”. Lo ha detto il nuovo presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, al termine dell’assemblea dei club nella sede romana del ...

“Il suo ultimo regalo”. È successo proprio il giorno della morte di Fabrizio Frizzi. Una grande e inaspettata sorpresa (soprattutto per qualcuno) : La morte di Fabrizio Frizzi è stato uno choc per il pubblico italiano. Migliaia di persone si sono recate presso la camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini e altrettante si sono precipitate a piazza del Popolo a Roma dove si sono svolti i funerali del conduttore nella Chiesa degli Artisti. La bellissima omelia di don Walter Insero ha commosso tutti i presenti alla funzione religiosa. E poi le letture di Milly Carlucci, ...