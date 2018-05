Il sesso spiegato ai bambini

vanityfair

: RT @ilMairon: @AccademiaCrusca @Giulia_B @MorenaDeriu @ero_chiara Esattamente quello che volevo dire, evidentemente spiegato meglio. Letto… - Giulia_B : RT @ilMairon: @AccademiaCrusca @Giulia_B @MorenaDeriu @ero_chiara Esattamente quello che volevo dire, evidentemente spiegato meglio. Letto… - ilMairon : @AccademiaCrusca @Giulia_B @MorenaDeriu @ero_chiara Esattamente quello che volevo dire, evidentemente spiegato megl… - jenniferpas90 : Breast Unit, specialisti a confronto a Canicattì -

(Di martedì 22 maggio 2018) Gwyneth Paltrow, l’attrice Premio Oscar nel 1999 per Shakespeare in Love, torna a parlare di. A modo suo, ovviamente. Già stupì l’audacia e il coraggio di pubblicare sul suo blog Goop, oggi rivista e casa editrice, una guida alanale, una pratica su cui ancora oggi aleggiano tabù, ma di cui non bisognava vergognarsi, perché «non siete sole», alludendo al fatto che lei non vi fosse nuova. LEGGI ANCHEQual è il modo corretto per comunicare con i? Oggi torna sull’argomento con la pubblicazione di “The sex issue”, un manuale scritto ed edito da Goop, su come vivere ilin modo consapevole e libero e su come provare a spiegarlo ai propri, in modo semplice e senza remore. «Oggi abbiamo accesso a tutto con un clic. Mio figlio ha 12 anni e ho il terrore che impari ilda Internet», ha dichiarato l’attrice, mamma di Apple e Moses, ...