Il santino diventa cult | nasce il gruppo Facebook per scambiarli

(Di martedì 22 maggio 2018) Una volta erano le figurine dei calciatori, oggi sono i "santini" elettorali are oggetto di. In un Comune come Imperia, infatti, che dall'alto dei suoi circa quarantaduemila abitanti, è paragonabile al quartiere di una grande città, gli otto pretendenti alla carica di sindaco e gli oltre cinquecento candidati al Consiglio comunale hanno scatenato, a poche settimane dalle elezioni, una vera e propria corsa al "".Tanto che suè nato undal titolo: "Scambio Santini Elettorali Imperia". "Qui non si parla di politica - sottolinea l'amministratore Luigi Mattioli -. Lo scopo delè facilitare la raccolta e lo scambio di santini elettorali, affinché la contemplazione dei volti stampati su cartoncino ci aiuti a superare con un sorriso le difficoltà quotidiane". Insomma, prendiamola a ridere, anche se queste elezioni hanno diviso non poche famiglie: con ...