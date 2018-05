Il ritorno di Levante con due star internazionali

Il ritorno di Levante in Stay Open - nuovo singolo per Tuborg con Diplo e MØ : Levante in Stay Open porta tutto il coraggio e la forza della musica scritta in italiano. Claudia Lagona è la protagonista della nuova annata del progetto Tuborg Open, per il quale ha appena realizzato un singolo che sarà rilasciato il 25 maggio prossimo, in collaborazione con Diplo ed MØ. Un percorso non facile, il suo, che ha dovuto tradurre il brano dall'inglese e dargli una resa nella nostra lingua che fosse credibile. Sentita da ...