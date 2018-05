Il Psg vuole espandere il brand nelle Americhe | aperto nuovo ufficio a New York

Gigi Buffon - Alessandro Alciato : 'Gigi Buffon al Psg. E vuole tornare in nazionale'. Perché il Milan è fregato : Il portierone avrebbe deciso e Alciato lo comunica in diretta su Sky Sport: 'Sì, Buffon sarà il prossimo portiere del Psg . E non farà la partita d'addio alla Nazionale Perché vuole riconquistarla'. ...

Juve attenta - il Psg vuole Pjanic e Higuain : Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza parigina sarebbe interessata ai due assi bianconeri, in caso di partenza di Higuain si punterebbe tutto su Morata

'Psg - Neymar vuole andare via : il padre ci sta lavorando' : PARIGI , FRANCIA, - Nuovi indizi sul possibile addio di Neymar al Paris Saint-Germain dopo una sola stagione. Secondo il quotidiano francese 'Liberation', lo scorso 24 aprile il papà dell'attaccante ...

Milan - c è anche Biglia per la sfida alla Juve. Psg vuole Donnarumma : MilanO - Il Milan è partito per l'impresa più importante della stagione: la finale di Coppa Italia domani sera all'Olimpico con la Juventus. Gattuso ha convocato il suo talismano caratteriale per la ...

Il Psg vuole Donnarumma : colloqui tra il ds e Raiola : E' sempre Gigio Donnarumma il primo obiettivo del Psg per la difesa dei pali. La ricerca del nuovo portiere è una priorità per il direttore sportivo Antero Henrique: tanti i nomi accostati al club di Ligue 1, da Jan Oblak a Thibaut Courtois passando per il romanista Alisson, ma in cima alla lista c'è il numero uno rossonero.Indiscrezione dai media francesiSecondo L'Equipe, tutti gli sforzi di Henrique sono concentrati per portare Donnarumma a ...

MILINKOVIC-SAVIC - LOTITO VUOLE 150 MILIONI/ Calciomercato Lazio : asta Psg-Real Madrid - e la Juventus... : MILINKOVIC-SAVIC, LOTITO VUOLE 150 MILIONI: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Il Psg ci prova per Allegri - ma Max vuole un altro ciclo con la Juve : TORINO - Massimiliano Allegri è di nuovo nel mirino del Paris Saint Germain che, a più riprese, ha pensato al livornese e adesso che sta seriamente cercando un erede del siluratissimo Emery, sembra ...