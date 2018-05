huffingtonpost

Il presidenzialismo e la sfida della democrazia post-rappresentativa

(Di martedì 22 maggio 2018) Se lo si vuole fare con un po' di oggettività, non è facile esprimere un giudizio univoco sul contratto di governo sottoscritto da Lega e Movimento 5 stelle. Non foss'altro che per la sua eterogeneità: i capitoli tematici presentano gradi molto diversi di approfondimento (si va da proe articolate e puntuali a generiche enunciazioni di principio), e anche rispetto alla filosofia di fondo alcune contraddizioni interne appaiono piuttosto evidenti (come conciliare ad esempio l'approccio giustizialista al diritto penale con il tentativo di imprimere una svolta liberale nel rapporto tra cittadino e sistema fiscale?).La sensazione è che la coabitazione programmatica tra i due contraenti sia stata fin qui imata non tanto come compromesso tra proe politiche differenti quanto su un piano di ripartizione delle sfere d'influenza, sminando alcuni dei nodi ...