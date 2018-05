Il presidente della Fondazione Cassa rappresenterà la Romagna nel cda dell' Unibo

Crozza-Antonio Conte e l'incarico da premier : 'Devo parlare con il presidente della Figc Mattarello' : Maurizio Crozza nei panni di Antonio Conte, tecnico del Chelsea ed ex commissario tecnico della nazionale italiana. Nel corso di 'Che fuori tempo...

Governo - presidente della Camera Fico sale al Colle : Teleborsa, - Il Presidente della Camera, Roberto Fico , è da poco giunto al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella in vista della formazione del nuovo Governo. Ieri 21 maggio, ...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Il vicepresidente di Call of Duty commenta l'assenza della campagna in Black Ops 4 : Treyarch ha scioccato (per modo di dire, dato che le notizie erano già trapelate) la community di Call of Duty pochi giorni fa quando ha annunciato che il loro prossimo titolo, Black Ops 4, sarà il primo Call of Duty nella storia che non includerà una campagna tradizionale. Anche se è un grande cambiamento, sembra che ai "piani alti" non siano esattamente preoccupati.Parlando con GameSpot, il vicepresidente esecutivo e direttore generale di Call ...

Nuovo governo - i poteri di veto del presidente della Repubblica : 'Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività ...

Venezuela - Maduro rieletto presidente. Ma più della metà degli elettori non ha votato : Più della metà dei Venezuelani aventi diritto di voto non è andata alle urne. Per l'esattezza l'affluenza si è fermata al 46%. Ha vinto Nicolas Maduro , che si è imposto con il 67,7%, davanti a Henri ...

L'Acem formula gli auguri di buon lavoro al presidente ed agli Assessori della nuova Giunta regionale : ... auspicando altresì che il suo futuro operato possa essere d'ausilio alla cittadinanza tutta ed allo sviluppo dell'economia locale. In particolare, l'Associazione si dichiara convinta che nelle ...

Luis Rubiales è il nuovo presidente della Federcalcio spagnola : L'ex calciatore del Levante - in passato anche alla guida dell'Assocalciatori - è il nuovo presidente della Rfef: sostituirà Angel Maria Villar. L'articolo Luis Rubiales è il nuovo presidente della Federcalcio spagnola è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morto Gaetano Anzalone - ex presidente della Roma : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – La Roma piange la scomparsa di Gaetano Anzalone, indimenticato presidente giallorosso dal 1971 al 1979. A darne notizia il club giallorosso con una nota. Imprenditore edile e membro del consiglio comunale della Dc nella Capitale, Anzalone è stato presidente del club dal 1971 al 1979 quando cedette la società a Dino Viola. Fu durante la sua gestione che arrivarono alla Roma due protagonisti del secondo scudetto, ...

L'ultimatum di Salvini e il nuovo presidente della Catalogna. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Lunedì o si chiude o la parola torna a Mattarella”, ha detto Matteo Salvini commentando i negoziati tra la Lega e il M5s sul contratto di governo: “Altro tempo non ne vogliamo portare via. Sono ottimista per natura, ma bisogna essere anche realisti”. Dal contratto di governo è saltat