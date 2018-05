'Il premier tecnico di un governo politico'. Cosa dicono i giornali : ... leggiamo nell'editoriale di Mario Calabresi su Repubblica , 'il prescelto poi non ha alcuna esperienza politica o di gestione. Di nessun livello. Non è mai stato parlamentare o sindaco, nemmeno ...

Giuseppe Conte - l’ennesimo premier tecnico non eletto dal popolo : Dopo l'abolizione dello streaming, l'arrivo delle regole imposte dall'alto per scelta dei vertici, delle trattative blindate, dei balletti rispetto al numero di mandati parlamentari massimi - con la scelta di Giuseppe Conte per la presidenza del Consiglio cade l'ennesimo baluardo del Movimento 5 Stelle, ormai a tutti gli effetti divenuto la copia di uno di quei tanto vituperati partiti da Prima repubblica, tutto manovre e sotterfugi ...

Governo : Martina - premier tecnico? Salvini-Di Maio benvenuti in realtà : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “benvenuti nella realtà a Di Maio e Salvini. Dopo aver giocato per anni con la propaganda facile attaccando fantomatici ‘governi non eletti dal popolo’, hanno scoperto ora che tutti i presidenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, che servono le intese e che i governi devono ottenere la fiducia dal Parlamento. Per anni hanno sparso falsità, ora si accomodano nella ...

CHI E' ANDREA ROVENTINI/ Video : un tecnico come premier del Governo M5s-Lega? : Chi è ANDREA ROVENTINI, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:31:00 GMT)

Governo - Matteo Salvini lancia il nome del premier tecnico che piace ai grilini : si valuta Andrea Roventini : Incassato il voto favorevole al contratto di Governo, tra le fila pentastellate serpeggia più ottimismo che il Capo dello Stato possa propendere per una scelta più politica, favorendo quindi l'...

Luigi Di Maio : 'premier di alto profilo - anche un tecnico' : Il nodo della premiership non è ancora stato sciolte. 'Né io né Luigi Di Maio ', dice Matteo Salvini. E questa sembra l'unica certezza. I due leader di Lega e M5s hanno ancora 48 ore di tempo prima ...

Di Maio-Salvini oggi al Colle. Verso premier politico - alla Camera riprende il tavolo tecnico : "Non date tutto per scontato, magari il premier era a quel tavolo". Le parole del leghista Molteni, uno dei partecipanti al tavolo di lavoro 5 stelle - Lega a MiIano, lanciano la settimana decisiva dopo più di 70 giorni di attesa dal voto del 4 marzo.Dopo la due giorni milanese si torna a Roma per chiudere sull'esecutivo giallo-verde. Dopo i tavoli al Pirellone e l'ultimo vertice in nottata tra Salvini e Di Maio. "L'incontro è ...

Salvini e Di Maio chiamano Mattarella Governo - premier politico e non tecnico : Quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro premier per il 'Governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio dopo l’incontro con Salvini : “Giornata molto produttiva. premier politico - mai tecnico” : “La giornata per fortuna è finita. A momenti chiamano il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. Una giornata molto produttiva. Premier? Sempre politico, mai tecnico”. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio dopo l’incontro con Salvini: “Giornata molto produttiva. Premier politico, mai tecnico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio : 'premier sempre politico - mai tecnico' : "sempre politico, mai tecnico". Con queste parole Luigi Di Maio, al termine del vertice con Matteo Salvini, ha definito la figura del premier che hanno in mente M5s e Lega. Al termine del summit, il ...

M5s e Lega chiamano il Colle : "premier politico - no tecnico" : Continuano le trattative tra Movimento Cinque Stelle e Lega per trovare la quadra per far nascere un governo giallo-verde. In giornata si è tenuto un nuovo vertice a Milano tra i tecnici del Movimento ...

Lega-M5S - contratto quasi pronto premier 'politico' e non 'tecnico' Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro Premier per il 'governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

M5S : 48h per nome premier non tecnico : 15.12 Ci sono "buonissime convergenze" sul nome terzo che sarà indicato come premier del governo M5S-Lega e che non avrà un profilo tecnico, ma politico. Lo spiegano fonti 5 Stelle a margine del tavolo tecnico al Pirellone. "Un giorno o due per il nome del premier", sono le indicazioni temporali che arrivano da Milano. Al momento si lavora ai punti del contratto, in 22 sotto-temi, che dovrebbe essere chiuso oggi, anche se il tavolo tecnico ...

premier - "Giorgetti ipotesi n° 1" E così al M5S Economia e Interno La Lega boccia l'opzione del tecnico : "L'ipotesi Giorgetti Premier non è affatto decaduta. E' sempre in campo. Anzi, è quella al momento principale". Così una fonte leghista ai massimi livelli ad Affaritaliani.it dopo il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che è servito per far partire i tavoli... Segui su affaritaliani.it