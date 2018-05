Il pranzo del Royal wedding | dal dolce al salato | tutto quello che hanno mangiato a corte

Matrimonio reale - Harry e Meghan Markle sposi : tocco italiano per il menù del pranzo di nozze : C’è anche un tocco italiano nel pranzo offerto dalla regina Elisabetta II nella St. George Hall del castello di Windsor per i 600 invitati delle nozze fra il principe Harry e Meghan Markle. Non mancano infatti piatti con mozzarella, parmigiano, basilico ma anche risotto e panna cotta rivisitati.-- Ecco la lista del menù, diffusa da Kensington palace: Antipasti: – scampi scozzesi avvolti in salmone affumicato con panna al limone. – asparagi ...

Fedele Confalonieri - il pranzo con Silvio Berlusconi : come lo ha convinto a cambiare posizione : Già quando si è parlato di voto a luglio, Silvio Berlusconi ha capito che avrebbe dovuto mollare il colpo, perché a quelle elezioni tra due mesi avrebbe perso metà dei parlamentari , sondaggi alla ...

Corea del Nord : il pranzo tra ceramiche e fiori - sull’aereo privato. Le immagini inedite della visita di Kim Jong-un in Cina : Seconda volta del presidente NordCoreano in Cina: in limousine e poi immortalato a bordo del suo aereo privato. L’incontro nella città di Dalian

Il pranzo del sindaco è a base di nutria : ANSA, - CREMONA, 5 MAG - pranzo a base di nutria oggi a Gerre de' Caprioli , Cremona, , in riva al Po. Una troupe della trasmissione Rai 'Quelli che dopo il tg', condotta da Luca Bizzarri e Paolo ...

Napoli - favori e fatture gonfiate : la truffa del pranzo dei poveri : C'è anche il pranzo di Natale per i poveri alla Galleria Principe di Napoli del 2013 tra le truffe dei contributi alla Camera di Commercio di Napoli. Costi gonfiati e fatture pagate in ritardo, ...

Napoli - favori e fatture gonfiate : la truffa del pranzo dei poveri : C?è anche il pranzo di Natale per i poveri alla Galleria Principe di Napoli del 2013 tra le truffe dei contributi alla Camera di Commercio di Napoli. Costi gonfiati e fatture pagate in...

Torna dal pranzo di Pasqua - Tania muore sotto gli occhi del marito e dei figli piccoli : A perdere la vita è stata la 43enne Tania Zorzetto, originaria di Virco di Bertiolo. Il drammatico incidente lungo la strada provinciale numero 7, tra Rivignano e la frazione di Flambruzzo, in provincia di Udine.Continua a leggere

“Era solo un taglietto”. E la sua vita è un inferno. Prepara il pranzo della domenica per figlie e nipotini - poi si accorge di quella ferita da nulla : la sottovaluta - ma fa malissimo. Le conseguenze sono devastanti : Una giornata felice in famiglia si è trasformata in una tragedia inconcepibile. Una sciocca disattenzione ha compromesso per sempre la vita di una donna inglese di 54 anni. Margeurite Henderson in una domenica come tante aveva organizzato un pranzo presso la sua abitazione a Crosshill in Scozia. In casa figlie e nipotini per trascorrere del tempo sereno insieme. Mentre Preparava il pranzo la nonna britannica si era fatta un taglietto da ...

pranzo e poi teatro - la domenica della nuova presidente del Senato : Giornata genovese per la neo presidente del Senato , Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si trova in città per assistere allo spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini, in scena al teatro ...