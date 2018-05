Il post su Facebook di una mamma | Mio figlio è stato sfregiato dai bulli Voglio

Napoli - il figlio viene aggredito dai bulli : la madre posta le foto su Facebook : Napoli, il figlio viene aggredito dai bulli: la madre posta le foto su Facebook Lina Grimaldi ha descritto la brutta avventura del figlio come una storia, perché è successo a Scampia “ma poteva accadere ovunque” Continua a leggere L'articolo Napoli, il figlio viene aggredito dai bulli: la madre posta le foto su Facebook proviene da NewsGo.

'I rumeni puzzano' : quattro mesi di carcere per un post su Facebook Video : Risale a quattro anni fa il post di una ragazza, pubblicato su Facebook, che così recitava: Io e i rumeni non andremo mai d'accordo, tra badanti depresse e altri elementi maleodoranti senza civilta' ed educazione, accompagnato da altre dichiarazioni verbalmente aggressive. Le frasi pubblicate sul noto social network raccolsero numerosi consensi una sessantina di like, destando l'indignazione della comunita' romena. La sentenza del tribunale ...

Facebook come Whatsapp - arrivano i «post vocali». E le stories avranno un archivio : La novità sarà per ora limitata all'India, ma arriverà presto nel resto del mondo e anche da noi, e riguarda i post vocali: così come facciamo in chat su Whatsapp , anche nelle stories potremo ...

Facebook introduce i post vocali e consente di salvare Storie - messaggi e video nel cloud : Facebook introduce tre nuove funzioni, che permettono agli utenti di salvare foto e video nel cloud di Facebook, condividere messaggi vocali e archiviare le Store preferite. L'articolo Facebook introduce i post vocali e consente di salvare Storie, messaggi e video nel cloud proviene da TuttoAndroid.

Governo M5s-Lega - una risposta ai delusi di sinistra dalla pagina il ‘Mite Martina’ su Facebook : Eh sì, il mite Martina forse c’ha visto giusto. Tra gli elettori di sinistra del M5s serpeggia tanta delusione: vedere Danilo Toninelli e Roberto Calderoli andare a braccetto in tivù per alcuni fa davvero male. Tutto sognavano tranne che un Governo con i leghisti armati di ruspe e fucili. In un video, la pagina Facebook satirica Il Mite Martina coglie così l’imbarazzo del popolo di sinistra che ha votato 5 stelle: “Voglio solo ...

Si ribalta con la sua auto : il video shock del post incidente è su Facebook- VIDEO : Non siamo in grado di dirvi- allo stato attuale delle cose- a quale fatto di cronaca recente si riferisca il VIDEO . La reazione dei followers della pagina di fronte al VIDEO shock Alla visione del ...

Cancellare tutti like e post Facebook con un click : Gli utenti storici del famoso social network si ritrovano a dover combattere ogni giorno con link stupidi e post inutili di pagine a cui non sono più interessati. Ovviamente si sa, il tempo passa, tutti gli esseri umani crescono (a livello fisico e soprattutto mentale) e di conseguenza i gusti e gli interessi cambiano. Per questo motivo diversi utenti sentono il bisogno di ripulire il proprio profilo una volta per tutte e Cancellare tutti i like ...

Trovano la casa svaligiata e postano su Facebook le foto dei ladri per ritrovarli : Arezzo, 8 maggio 2018 - Tornano in casa, la Trovano svaligiata e decidono di andare fino in fondo. Vendetta? No, prendono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e le mettono in rete. ...

Villa Croce - post omofobo su Facebook sul profilo ufficiale e contro gli Amixi : Ad essere attaccato il presidente dell’associazione con insulti cancellati a seguito dell’intervento dell’assessore Serafini

Così Facebook sposta 1 - 5 miliardi di utenti dalla Ue : Una promessa mancata Una migrazione , virtuale, di quasi un miliardo e mezzo di persone dovrebbe fare notizia, a maggior ragione se coinvolge Facebook, il social network più diffuso al mondo. E ...

Inghilterra : un branco di bulli lo picchia - lui scrive un post su Facebook : "Le vere vittime siete voi" : Prima lo hanno accerchiato mentre tornava a casa con la sua bici. Poi lo hanno scaraventato a terra e lo hanno tempestato di calci e pugni. È successo a Cambridge, in Inghilterra, dove il 21enne studente di Pomezia Marco Fagioli è stato assalito da un branco di bulli di appena 16 anni.Naso rotto, un occhio nero e ferite superficiali a testa e mani, senza alcun motivo che potesse giustificare una tale violenza. Marzio però, ...

