Il nuovo partito di Renzi

Rossi : "La sinistra è finita nei titoli di coda : ora il nuovo partito del lavoro" : "La sinistra è finita nei titoli di coda. Subito il "partito del lavoro", oltre il Pd e oltre Leu. Intanto, si sappia, i lavoratori discutono della legge Fornero". Lo afferma il presidente della Regione...

nuovo partito di LeU? Sinistra Italiana pone i 'paletti' e rinnova la segreteria : Si è svolta questo sabato 19 maggio la Direzione nazionale di Sinistra Italiana. Un passaggio importante all’interno di uno dei tre soggetti che formano il cartello di Liberi e Uguali, a pochi giorni dall’assemblea nazionale unitaria della lista guidata da Pietro Grasso, fissata per il 26 maggio a Roma [VIDEO], che deve decidere il proprio futuro. Il dibattito della Direzione di SI si è ovviamente incentrato molto sul percorso unitario della ...

MDP in assemblea : 'Sciogliamoci tutti in un nuovo partito della sinistra' Video : Si è svolta nella giornata di questo sabato 12 maggio l'assemblea nazionale di Articolo Uno -MDP che ha riunito alcune centinaia di persone in un hotel romano per discutere del proprio futuro e di come prore nel percorso di Liberi e Uguali, di cui nella sostanza Mpd è il socio di maggioranza, esprimendo di fatto la maggior parte dei parlamentari in carica. Vediamo i passaggi salienti di quello che è stato detto nel corso delle sei ore di ...

MDP in assemblea : 'Sciogliamoci tutti in un nuovo partito della sinistra' : Dobbiamo interloquire col mondo della cultura, con gli intellettuali, col sindacato, con il civismo e l'associazionismo laico e cattolico. Bisognerebbe avere il coraggio di mettersi tutti fino in ...

Friuli - Fedriga è il nuovo governatore : "Ma chiamatemi tutti solo Massimiliano. Lega primo partito - risultato oltre l'immaginazione" : Le prime parole conquistano per la loro stupita semplicità: "Io Presidente oppure governatore? No, se mi chiamate così non mi giro neppure. Sono Massimiliano, dovete continuare a...

Consultazioni Fico - il PD si 'spacca' : Renzi pensa ad un nuovo partito? [LIVE] : 10:07 - Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, Matteo Renzi - forse galvanizzato dall'hashtag #Renzitorna - non sembra temere le urne e anzi, secondo l'ala governista del Partito Democratico, l'obiettivo dell'ex premier sarebbe quello di spaccare il PD per poi dar vita ad un suo partito alla Macron. 8:12 - L'edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena relativo ad un duro scontro avvenuto all'interno del Partito ...

"Italia in Comune" - Federico Pizzarotti vara il nuovo partito : Con la ratifica e la costituzione di Italia In Comune in partito politico si è conclusa la fase costituente iniziata con la convention di Roma del 3 dicembre scorso all'Opificio Romaeuropa, alla presenza di oltre 400...

Serve un nuovo partito e un programma di radicale cambiamento : Le chiacchiere sulla fine della dicotomia destra/sinistra termineranno il giorno in cui si formerà un governo Movimento 5 Stelle e Lega, con l'appoggio esterno di Forza Italia e con qualche ministro di area berlusconiana, perché apparirà chiara la scelta di stare con la destra da parte di Di Maio, il quale ha già detto di apprezzare la politica economica di Orban, il quale fa parte della destra del partito Popolare ...

'Non vogliamo un nuovo partito Ma diamoci una nuova missione' : Noi vogliamo dare ossigeno alle imprese, vero motore dell'economia e dell'occupazione". Qualche settimana fa scrivevamo di come da quando esiste il Pd non abbia mai avuto un segretario, un ...

Renzi chiude la fondazione che finanzia la Leopolda - si riparla di nuovo partito Video : L’evoluzione è impietosa: i partiti, i soggetti, le fondazioni, i cantieri che ruotano intorno all’asse dell’universo politico [Video] nascono, si trasformano continuamente e in maniera vorticosa; spesso finiscono per scomparire. Una di queste, era stata fondata dal segretario dimissionario del #partito Democratico Matteo Renzi sei anni fa e da qui si era partiti per quel progetto di rottamazione del PD parzialmente compiuto. chiude fondazione ...