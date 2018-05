Il ‘Nobel’ della tecnologia al fisico Tuomo Suntola

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Il ‘Nobel’2018, ovvero il Millennium Technology Prize del valore di un milione di euro, è stato assegnato alfinlandese, inventoretecnica che ha reso più efficienti le memorie di smarphone e computer, permettendo comunicazioni più efficienti, comprese quelle dei social media. Le ricadute hanno riguardato anche altri settori, come la medicina, le energie sostenibili e lo spazio, in linea con lo spirito del premio, dedicato alle innovazioni che migliorano società e ambiente. “Ricevere il Millennium Technology Prize e’ un grande onore per me, soprattutto perche’ questa innovazione si e’ dimostrata utile in tantissime applicazioni che hanno migliorato la qualita’vita dell’umanita’”, ha detto. La tecnica si chiama Ald (Atomic Layer Deposition) e permette di rivestire i ...