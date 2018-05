Il ' Nobel' della tecnologia a Tuomo Suntola | ha reso più efficienti le memorie di

Premio Nobel della Tecnologia al Fisico Suntola : dagli smartphone all'energia ha rivoluzionato l'elettronica : Dopo i computer, le ricadute positive della tecnica di Suntola si sono fatte sentire nel mondo dei telefoni cellulari e poi degli smartphone, permettendo di ottenere dispositivi sempre più ...

Millennium Technology Prize 2018 : conto alla rovescia per l’assegnazione del Premio Nobel della Tecnologia : conto alla rovescia per l’assegnazione del Millennium Technology Prize 2018, il Nobel della Tecnologia da un milione di euro, dedicato alle innovazioni che migliorano la vita. L’annuncio avverrà alle 17 ora italiana, a Helsinki. Con questo Premio, l’Accademia della Tecnologia della Finlandia (Technology Academy Finland) vuole riconoscere il valore dell’innovazione con impatti positivi sull’umanità e sullo sviluppo ...

Deputati Gop : a Trump Nobel della Pace : 2.10 Dopo la proposta informale del presidente sudcoreano Moon Jae-in è scattata la candidatura ufficiale di Trump al Nobel per la Pace ad opera di 18 Deputati repubblicani del Grand Old Party (Gop),guidati dal deputato Luke Messer. La nomination di Trump è stata inviata al comitato norvegese del Nobel "come riconoscimento del suo lavoro per porre fine alla Guerra di Corea,per la denuclearizzazione della penisola coreana e per portare la Pace ...

NATALIE PORTMAN RIFIUTA IL "Nobel DI ISRAELE"/ Boicotta il suo paese : le parole del ministro della cultura : Polemiche per il rifiuto del Nobel di Istraele dell'attrice israeliana con cittadinanza anche americana NATALIE PORTMAN che ha RIFIUTAto di ritirare un importante onorificenza israeliana(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:16:00 GMT)

Vaccini - sonno - fake news. Anche tre premi Nobel al Festival della Medicina di Bologna : ... aggiunge il prorettore alla Ricerca di Unibo Antonino Rotolo, «c'è una visione sbagliata della scienza, considerata salvifica o apocalittica. È importante, invece, lavorare tutti per una ...

Nobel per la Letteratura - il re di Svezia medita il diritto di rinuncia per i membri della giuria : Comunque vada, possiamo stare tranquilli: cascasse il mondo, all'inizio del prossimo ottobre avremo comunque un nuovo premio Nobel per la Letteratura. E magari questa volta l'insignito sarà l'autore ...

È morta Winnie Mandela - ex moglie del premio Nobel e icona della lotta contro l apartheid : Nata a Mbizana, in Sudafrica, il 26 settembre del 1936, Madikizela è stata una donna politica, per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo ...

Università di Berkeley ha 150 anni - culla della rivolta degli studenti e primati Nobel : E' uno degli atenei più famosi al mondo, fu al centro del movimento di protesta giovanile degli anni '60 in America, e tra i suoi professori conta ben 94 premi Nobel: l'Università della California, a ...

Giallo in Usa - Premio Nobel Negishi vagava senza meta con il cadavere della moglie in auto : Nessuno ne aveva più notizie da una settimana, poi oggi la scoperta che ha lasciato di stucco la polizia locale. Gli agenti hanno trovato il professore Ei-ichi Negishi, 82 anni, Premio Nobel vinto nel ...