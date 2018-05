Il Guizhou Hengfeng parla italiano | dopo il Milan ecco il brand Tucano

Milan - accordo con il Guizhou Hengfeng : insieme per crescere i giovani : La partnership stipulata tra il Milan e il club che milita nella Super League cinese punta a esportare in Asia il know how del settore giovanile rossonero L'articolo Milan, accordo con il Guizhou Hengfeng: insieme per crescere i giovani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.