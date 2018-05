Il finale di Tredici 2 apre le porte a una terza stagione? Il ruolo di Clay e la “nuova”

optimaitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) Attenzione: l'articolo contiene SPOILER suldi2 - 13 Reasons Why 2. Non proseguite nella lettura se non volete sapere nulla.Ildi2 ha lasciato sotto shock i fan della serie. Si è discusso di una scena in particolare, che ha suscitato sdegno e tante critiche per come è stata rappresentata, ma gli ultimi istanti della secondapotrebbero aprire lea un nuovo capitolo per 13 Reasons Why.2 è stato particolarmente critico per Tyler. Il suo personaggio ha attraversato un'escalation di sofferenza e dolore represso, culminati in una semi-strage nel. Il giovane fotografo, che nella primaha svelato segreti e bugie dei suoi coetanei attraverso scatti incriminati, si è trovato lentamente alienato da tutti. Dapprima aveva trovato nel punk Cyrus e la sua cerchia un gruppo di amici su cui contare. Successivamente, dopo ...