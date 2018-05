Il finale de Il Miracolo in onda il 29 maggio | anticipazioni degli episodi 7 e 8

Europa League : l’Atletico di Simeone vola in finale. Miracolo Salisburgo - ai supplementari con il Marsiglia [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

La Roma crolla col Liverpool : finisce 5-2. Per la finale di Champions servirà un altro miracolo : Quella che poteva essere una sera per sognare la finale di Kiev, si è trasformata in un incubo che ha un nome e un cognome: Mohamed Salah. È proprio l’ex giallorosso a punire la Roma nella prima semifinale di Champions, finita 5-2 in favore della squadra di Jurgen Klopp. Prima un euro-gol al 36’ a giro sotto la traversa, poi un’incursione da solis...

Miracolo Roma : tre gol al Barcellona - giallorossi in semifinale : Rimonta storica della Roma, che all'Olimpico batte 3-0 il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti e vola in semifinale. Decidono le reti di Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas. All'andata al Camp ...

