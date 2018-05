Il film consigliato di oggi | martedì 22 maggio | Red

Il film consigliato di oggi - domenica 20 maggio : Angeli – Una storia d’amore : Buongiorno e buona domenica a tutti! Il film consigliato per la vostra serata del 20 maggio è una pellicola italiana di genere romantico/fantastico: si intitola Angeli – Una storia d’amore e vede Raoul Bova trasformarsi in un angelo per salvare la vita alla donna che ama, impersonata da Vanessa Incontrada. film da vedere: Angeli – Una storia d’amore Angeli-Una storia d’amore è il film suggerito per stasera, domenica ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 18 maggio : Harry & Meghan : Ad un giorno dal matrimonio dell’anno, nel quale il Principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle convoleranno a nozze, arriva su Canale 5 una pellicola tutta dedicata a loro. Il film consigliato di oggi, 18 maggio, si intitola Harry & Meghan e certamente tutti coloro che sabato 19 saranno incollati alla tv per assistere alla cerimonia, non si perderanno il racconto della romantica love-story che li vede protagonisti. film da ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 17 maggio : The equalizer – Il vendicatore : Da non perdere il film consigliato per la serata di giovedì 17 maggio. Il fantastico Denzel Washington sarà The equalizer-Il vendicatore, e come per ogni suo ruolo, non deluderà le aspettative dei telespettatori. film da vedere: The equalizer – Il vendicatore The equalizer-Il vendicatore è un action movie/thriller statunitense del 2014, diretto da Antoine Fuqua (Attacco al potere-Olympus has fallen, Southpaw-L’ultima sfida). La ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 16 maggio : Run all night – Una notte per sopravvivere : Su Rete 4, Liam Neeson è il protagonista dell’action movie Run all night-Una notte per sopravvivere, film consigliato per la serata di mercoledì 16 maggio. Un ex killer, per salvare la vita di suo figlio, uccide il figlio del fedele amico boss mafioso, infrangendo così l’antico codice d’onore che li lega. L’amico “tradito” dovrà vendicarsi applicando la “legge del taglione”, e non si fermerà finchè ...

Il film consigliato di oggi - martedì 15 maggio : XMen – Giorni di un futuro passato : Per gli amanti della fantascienza e per i fan degli X-Men, Italia 1 trasmetterà stasera, martedì 15 maggio, il settimo capitolo della saga. Il film consigliato di oggi è X-Men – Giorni di un futuro passato, che racconta la storia in due timeline, una ambientata nel 2024 e una nel 1973. film da vedere: X-Men – Giorni di un futuro passato X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), di genere azione/fantascienza, è il film ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 14 maggio : Kingsman – Secret Service : Questa sera, su Rai 2, una pellicola che prende ispirazione da una serie di fumetti e che unisce il genere azione alla commedia. Il film consigliato per voi questo lunedì, 14 maggio, è Kingsman-Secret Service, con Colin Firth e Samuel L. Jackson. film consigliato: Kingsman – Secret Service L’action movie/commedia Kingsman – Secret Service, film da vedere stasera secondo la nostra redazione, sarà in onda su Rai 2 alle 21.20. La ...

Il film consigliato oggi - domenica 13 maggio : The best of me – Il meglio di me : Buongiorno, buona domenica e tanti auguri a tutte le mamme! Questa sera, per i romantici e per i fan di Nicholas Sparks, Canale 5 trasmetterà la versione cinematografica di uno dei suoi più bei romanzi. Il film consigliato oggi, 13 maggio, è The best of me-Il meglio di me, con Michelle Monaghan e James Marsden. film da vedere: The best of me-Il meglio di me The best of me-Il meglio di me, di genere drammatico/sentimentale, è il film consigliato ...

Il film consigliato di oggi - sabato 12 maggio : Segreti mortali [PRIMA TV] : Per il ciclo “sabato in giallo”, stasera Rete 4 propone in prima tv il misterioso Segreti mortali, film consigliato del 12 maggio. Madre e figlia si trasferiscono in una nuova casa: la zona è tranquilla e la vicina adorabile, ma ben presto si verificheranno strani episodi e verrà a galla un fatto inquietante appartenente al lontano passato dell’abitazione. film consigliato: Segreti mortali Segreti mortali, il film da vedere ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 11 maggio : Pazze di me : Un famoso proverbio dice: “Per ogni uomo ci sono 7 donne”. Francesco Mandelli, il protagonista di Pazze di me, film consigliato di oggi, le ha tutte e 7 dentro casa! Il suo personaggio, Andrea, è circondato da 7 invadenti e devastanti coinquiline di sesso femminile (compreso il cane!) in questa divertente commedia firmata Fausto Brizzi. Non sarà facile per lui, soprattutto quando conoscerà Giulia. L’unica soluzione sarà la ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 10 maggio : Storia di una ladra di libri : Nella prima serata di giovedì 10 maggio, Canale 5 ci propone una meravigliosa pellicola tedesca-statunitense, ambientata nella Germania nazista. Il film consigliato di oggi, tratto dall’omonimo bestseller di Markus Zusak, si intitola Storia di una ladra di libri, e sono più che convinta che ne rimarrete coinvolti e affascinati. E’ questo il film da vedere secondo la nostra redazione. Ma vediamo trama, cast e trailer del film. film da ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 9 maggio : Tutte contro lui : Se avete voglia di una commedia divertente e leggera, non perdetevi Tutte contro lui, film consigliato e da vedere secondo la nostra redazione nella serata del 9 maggio! Una pellicola che mette in luce in maniera ironica ed esilarante la mente vendicativa di una, anzi 3, donne tradite ed infuriate con lo stesso uomo! film da vedere: Tutte contro lui Tutte contro lui (The other woman), film consigliato di oggi, mercoledì 9 maggio, sarà trasmesso ...

Il film consigliato di oggi - martedì 8 maggio : Aldo Moro - il Professore [PRIMA TV ASSOLUTA] : A 40 anni dalla scomparsa di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia, arriva una prima tv assoluta dedicata alla sua figura come Professore universitario de La Sapienza di Roma. Il film consigliato per la serata di martedì 8 maggio si intitola Aldo Moro, il Professore e sarà interpretato dal magistrale Sergio Castellitto. film da vedere: Aldo Moro, il Professore In prima visione assoluta, Aldo Moro, il Professore, ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 7 maggio : Star Wars – Il risveglio della forza [PRIMA TV] : Grande appuntamento questa sera su Canale 5 per gli appassionati della saga Guerre stellari! Quindi, il film consigliato per voi oggi, lunedì 6 maggio, è il settimo capitolo Star Wars-Il risveglio della forza, con Harrison Ford. film da vedere: Star Wars – Il risveglio della forza Il fantascientifico Star Wars-Il risveglio della forza (2015) è il film suggerito nella serata del 7 maggio per i fan della famosissima saga. Andrà in onda in ...

ll film consigliato di oggi - domenica 6 maggio : Il mostro di Cleveland [Prima TV ASSOLUTA] : Basato su una delle più sconvolgenti vicende di cronaca nera americana, Il mostro di Cleveland è il film consigliato per la serata di domenica 6 maggio. La pellicola ripercorre la drammatica e sconcertante vicenda delle tre ragazze dell’Ohio rapite da Ariel Castro nei primi del 2000. Furono prigioniere dell’uomo per anni, prima di essere liberate nel 2013. Il film sarà trasmesso su Rete 4 in prima visione assoluta. film da vedere: Il ...