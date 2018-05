Il dispositivo che ti fa parlare con il computer senza dire una parola

gqitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) I progressi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale ci porteranno ad avere un assistente digitale in tasca, in grado di conoscere le nostre esigenze e le nostre abitudini, per aiutarci nella vita di tutti i giorni e anticipare i nostri bisogni: dialogherà con gli elettrodomestici connessi per pulirci casa, prepararci la cena e organizzarci l’agenda di appuntamenti della settimana, oltre ad accompagnarci al lavoro nella nostra auto a guida autonoma. Siamo ancora lontani da uno scenario di questo tipo, ma uno dei problemi principali da risolvere è superare il deficit di comunicazione che abbiamo con le macchine. I passi avanti in questo ambito sono stati notevoli, ma è inutile sottolineare quanto sia difficile comunicare con loro: per questo, si pensa di azzerare del tutto la possibilità di incomprensioni, cercando di insegnare all’algoritmo un modo nuovo per ...