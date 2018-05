Il cielo sopra Milano | le migliori terrazze per mangiare e bere

vanityfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Sino a pochi anni fa, l’idea di cenare oqualcosa ai piani alti era ai limiti dell’eccentrico, vuoi perchè i locali erano pochi (e non particolarmente di fascino, a parte la Terrazza Martini in piazza Diaz) e vuoi per il motivo che il panorama – fatta eccezione per piazza del Duomo e il Castello Sforzesco – non reggeva il confronto con quello ammirabile dai tetti della Capitale. Ma la nascita della Nuova, con la più importante skyline italiana ha cambiato la storia: oggi, non appena è possibile, si aprono ledi hotel e ristoranti. E più in alto sono, meglio è. LEGGI ANCHE, la micromegalopoli che ha imparato a divertirsi (tutto l'anno) Ce ne sono per tutti i gusti, storiche e nuovissime. Di design o immerse nel verde. Per un pubblico giovane o trasversale. Ma l’aspetto più importante è che la qualità dell’offerta è ...