Il cedolino in formato elettronico vale come prova

(Di martedì 22 maggio 2018) Ha valore diilsu supportose la controparte non ne contesta la conformità all’originale. Questo il pensiero della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza n. 6254 pubblicata il 14 marzo 2018. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un dipendente avverso il decreto del Tribunale con cui si era esclusa l’ammissione allo stato passivo di somme relative a stipendi perché, a detta del giudice, colpite da difetto didovuto alla mancata produzione del, fornita solo su supporto. Interpretazione del d.m. 44/2011 Nel proporre ricorso in Cassazione il dipendente lamenta da parte del Tribunale un’erronea interpretazione del Decreto ministeriale n. 44/2011 recante le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si ricorda che il Decreto n. 44 è stato emanato in ...