Il capitano Maria” – Quarta e ultima puntata di martedì 22 maggio 2018 Trama e

“Il capitano Maria” – Terza puntata di lunedì 21 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Al lunedì Raiuno passa dal commissario al capitano . Terminato il ciclo di repliche di Montalbano è tempo della prima tv con una nuova fiction, Il capitano Maria. Articolata in quattro puntate vede protagonista Vanessa Incontrada. Dopo gli ottimi ascolti delle prime due puntate, stasera e domani le ultime due puntate conclusive. Il capitano Maria | […] L'articolo “Il capitano Maria” – Terza puntata di lunedì 21 maggio 2018. Trama e ...

““Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e anticipazioni.” è bloccato “Il capitano Maria” – Terza puntata di lunedì 21 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Al lunedì Raiuno passa dal commissario al capitano . Terminato il ciclo di repliche di Montalbano è tempo della prima tv con una nuova fiction, Il capitano Maria. Articolata in quattro puntate vede protagonista Vanessa Incontrada. Dopo gli ottimi ascolti delle prime due puntate, stasera e domani le ultime due puntate conclusive. Il capitano Maria | […] L'articolo ““Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e ...

“Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Al lunedì Raiuno passa dal commissario al capitano . Terminato il ciclo di repliche di Montalbano è tempo della prima tv con una nuova fiction, Il capitano Maria. Articolata in quattro puntate vede protagonista Vanessa Incontrada. Il capitano Maria Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri, un militare, ha la responsabilità della guida di un gruppo […] L'articolo “Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e ...

“Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Al lunedì Raiuno passa dal commissario al capitano . Terminato il ciclo di repliche di Montalbano è tempo della prima tv con una nuova fiction, Il capitano Maria. Articolata in quattro puntate vede protagonista Vanessa Incontrada. Il capitano Maria Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri, un militare, ha la responsabilità della guida di un gruppo […] L'articolo “Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e ...

Vanessa Incontrada è il “capitano Maria” nella nuova fiction di Rai1 : Secondo appuntamento con la serie “Il capitano Maria“, la fiction con Vanessa Incontrada, per la regia di Andrea Porporati, in onda lunedì 14 maggio in prima serata su Rai1. Ritroveremo Maria che indaga sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ragazza che è stata determinante ...