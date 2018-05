Il bando è riservato agli italiani? Per il giudice è discriminatorio

ilgiornale

(Di martedì 22 maggio 2018) Il Tribunale di Torino ha dichiaratoilpubblicato dal Comune di Genova - per la precisione dalla sua municipalizzata Aster -a cittadini. A rendere nota la condanna della società comunale per le manutenzioni è stata l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, che aveva presentato ricorso presso la magistratura ordinaria. Per Aster, oltre al danno la beffa. Infatti, oltre a non avere a disposizione 10 nuove risorse per la cura del verde pubblico, dovrà pagare anche le spese legali e riaprire i termini delincludendovi la possibilità di inserimento in graduatoria anche per individui stranieri.La notizia è di quelle destinate a far discutere. Nell'ottobre 2017, Aster aveva pubblicato unrivolto solo a cittadiniper l'assunzione di 10 persone con la qualifica di apprendisti operai. Poco tempo dopo la pubblicazione del ...