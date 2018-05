Il 22 maggio 2010 l' Inter vinceva la Champions League

Blastingnews

: ?????? #AccaddeOggi: il 22 maggio 2010 l'@Inter alza al cielo la @ChampionsLeague e diventa l'unica italiana a riusci… - UEFAcom_it : ?????? #AccaddeOggi: il 22 maggio 2010 l'@Inter alza al cielo la @ChampionsLeague e diventa l'unica italiana a riusci… - chedisagio : 22 maggio 2010 - 22 maggio 2018. Perché, a volte, tre è maggiore di sette #amala - ReginaBaresi : 22 Maggio 2010 ???? @Inter -

(Di martedì 22 maggio 2018) Sono passati otto anni da quando l'guidata dall'allenatore portoghese Jose Mourinhola: fu l'anno in cui la formazione riuscì a raggiungere un record importante come quello del Triplete. Il destino ha voluto che dopo otto anni da quell'importante evento i nerazzurri sono tornati inVIDEO dopo un'eroica partita contro i rivali della Lazio: la formazione di Spalletti ha dimostrato una grande anima in quanto è riuscita a ribaltare il risultato dopo che il match si era messo nel peggiore dei modi. Più epocale nella finale contro il Bayern Monaco, vinta dall'per 2-0 con le reti di Diego Milito che ha scritto una pagina indimenticabile nella storia dei nerazzurri. I cambiamenti dalad oggi e il Triplete con Mourinho Il 2018 può essere ritenuto l'anno della rinascita per l', che è riuscita ad agguantare l'obiettivo ...