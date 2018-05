Ikea | “per mio figlio autistico niente area giochi perché ha il vizio di togliersi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) A un bambinoè stato impedito di accedere all’del grande centroalla periferia di Padova. “Si è trattato di una discriminazione”, denunciano i genitori, una coppia di trevigiani che si era recata nell’ipermercato per fare shopping. “Nessuna discriminazione, in quelle aree vanno rispettate norme igieniche e di sicurezza”, è la replica del colosso svedese dell’arredamento. Il fatto è accaduto nell’ultimo weekend quando la famigliola proveda Treviso ha raggiunto Padova. Il padre, Andrea, ha raccontato la sua disavventura a La Tribuna di Treviso spiegando che dopo aver fatto un giro per le sale di esposizione, iletti di 8 e 5 anni hanno chiesto di poter giocare nell’dedicata, la “Småland” che si trova al primo piano dell’. Per poter consentire ai figli di accedere i genitori devono firmare un modulo di ...