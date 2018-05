Iachini : Sassuolo con media punti Europa : ROMA, 22 MAG - "All'inizio ci sono state delle difficoltà, poi con la compattezza dell'ambiente e la disponibilità dei ragazzi siamo riusciti a risalire in classifica, raggiungendo l'11mo posto, ...

Sassuolo Roma/ Streaming video e diretta tv : Iachini VS Di Francesco. Quote - orario e probabili formazioni : diretta Sassuolo Roma, info Streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:54:00 GMT)

Giuseppe Iachini premiato dalla Sezione UNVS di Sassuolo : La Sezione UNVS di Sassuolo ha premiato Giuseppe Iachini per l’ottimo lavoro svolto con la squadra neroverde Parata di personaggi dello sport al tradizionale appuntamento di primavera promosso dalla Sezione UNVS di Sassuolo, presieduta da Bruno Iotti. Su tutti premiato Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo Calcio che anche quest’anno ha disputato con successo il campionato di serie A, raggiungendo anticipatamente la salvezza. ...

L’allenatore del Sassuolo Iachini premiato dall’UNVS : Parata di personaggi dello sport al tradizionale appuntamento di primavera promosso dalla sezione UNVS di Sassuolo, presieduta da Bruno Iotti. Su tutti premiato Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo Calcio che anche quest’anno ha disputato con successo il campionato di serie A, raggiungendo anticipatamente la salvezza. Quindi è stata la volta di Luca Cantagalli, uno dei “Grandi” della pallavolo mondiale e della generazione italiana dei ...

Inter Sassuolo / Streaming video e diretta tv : Spalletti vs Iachini - probabili formazioni - quote e orario : diretta Inter Sassuolo info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l’anticipo della 37^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:41:00 GMT)

Serie A Sassuolo - Iachini : «Futuro? Qui lavoro benissimo...» : Sassuolo - Il Sassuolo già salvo si appresta ad affrontare l' Inter in piena corsa per un posto Champions. Il tecnico Beppe Iachini , uno degli artefici della salvezza, ha parlato così in conferenza ...

Inter-Sassuolo - Iachini : 'Non ci sarà turnover eccessivo. Futuro? Adesso penso al presente' : Una salvezza ottenuta con due giornate d'anticipo, un traguardo tagliato con grinta e determinazione grazie ad una vittoria sudata e meritata arrivata nell'ultimo turno contro la Sampdoria. Il ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «La salvezza non era scontata» : REGGIO EMILIA - Sconfiggendo 1-0 tra le mura amiche la Sampdoria, il Sassuolo ottiene la salvezza. Ecco il pensiero di Beppe Iachini : "Raggiungere l'obiettivo, ossia la salvezza, a due giornate la ...

Sassuolo - Iachini : 'Non era facile salvarsi. Politano ha avuto difficoltà - ma poi...' : Giuseppe Iachini , allenatore del Sassuolo , è intervenuto prima del match contro la Sampdoria , 1-0 il risultato finale, . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : Oggi c'è stato tutto? 'Venivamo da ottimi risultati, poi a Crotone abbiamo subìto nei primi minuti. Oggi non abbiamo rischiato nulla, la soddisfazione più grande è arrivata. La squadra ha ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Salvezza? Pensiamo ad una partita alla volta» : REGGIO EMILIA - Beppe Iachini è pronto per la sfida casalinga tra il suo Sassuolo e la Sampdoria . Queste le sue parole sugli avversari: "La Sampdoria è una squadra con dei ragazzi che giocano insieme ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Dovevamo essere più cinici» : CROTONE - "Venivamo da una Serie positiva di otto risultati utili di fila e abbiamo eguagliato il record del Sassuolo in Serie A" . Così ai microfoni di Sky il tecnico dei neroverdi, Iachini , dopo la ...

Sassuolo - Iachini : 'Mancato cinismo' : Il tecnico del Sassuolo , Giuseppe Iachini , parla a Sky Sport dopo il ko di Crotone: 'Venivamo da otto risultati utili consecutivi, abbiamo eguagliato il record del Sassuolo in Serie A, oggi dovevamo partire forte e avere la stessa determinazione delle ...

Sassuolo - Carnevali : 'Futuro Iachini? Nessun problema' : Intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Crotone, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul futuro del tecnico Iachini : 'Sta facendo bene, prima dobbiamo portare al termine la stagione. Sul ...

Sassuolo - Iachini 'A Crotone sarà difficile - ma siamo diventati cinici' : Sassuolo - Per la salvezza aritmetica, al di là di una vittoria che lascerebbe il Crotone a -9 a 3 turni dalla fine, al Sassuolo potrebbe bastare anche un pari se la Spal dovesse perdere con l'Hellas ...