I presidenti delle Camere Roberto Fico e Elisabetta Casellati al Quirinale da Mattarella

Consiglio regionale Trentino-aa sÜdtirol * ' Rosa D'Amelio : la nuova Coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Assemblee ... : Come rappresentanti del Trentino-Alto Adige/sÜdtirol, ci siamo trovati concordi e abbiamo deciso di non partecipare al voto, perché la nomina non rispetta il criterio di alternanza politica fino ad ...

Salvini apre all'incarico esplorativo per uno dei presidenti delle Camere : Il leader della Lega: "Se Mattarella conferisce l'incarico a qualcuno in gamba e con un programma che condivido, perché no?". Continuano intanto le scaramucce con Di Maio, al quale Salvini ha replicato dal profilo Facebook dopo le dichiarazioni di ieri e l'ipotesi di accordi con il Pd: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto"

Consultazioni – la diretta. Secondo giro di colloqui al Colle : prima i partiti - poi i presidenti delle Camere : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale. A partire dalle 10 Sergio Mattarella inizierà i colloqui con i rappresentanti dei partiti politici per valutare se sono state registrare evoluzioni in vista della formazione dell’esecutivo. Iniziano i più piccolei, quindi il gruppo parlamentare per le Autonomie, chiudono i 5 stelle. Domani sarà il turno delle alte cariche dello Stato. Ecco la composizione delle delegazioni che saliranno oggi al ...

Paolo Gentiloni disponibile a un rinvio di 2-3 settimane per la presentazione del Def - contatti con i presidenti delle Camere : Sarebbero in corso contatti con i presidenti delle Camere e i leader dei principali partiti durante i quali il premier Paolo Gentiloni avrebbe ipotizzato un rinvio di due o tre settimane nella presentazione del Def da parte del governo.Lo apprende l'Ansa da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come, qualora si andasse verso la formazione di un nuovo esecutivo, sarebbe più logico che a presentare il Def fosse il nuovo governo. Se la ...

Gli ex parlamentari chiedono un incontro ai presidenti delle Camere per parlare dei tagli ai vitalizi : L'Associazione degli ex parlamentari ha scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, chiedendo di essere ricevuti e di poter incontrare l'intero ufficio di Presidenza dei due rami del Parlamento, a proposito del taglio dei vitalizi. Lo ha riferito parlando con un cronista a Montecitorio il presidente dell'Associazione Antonello Falomi."Nella lettera - ha spiegato Falomi - abbiamo anche allegato una ...

L’appello di Di Maio ai vicepresidenti delle Camere : “Rinunciate al doppio stipendio” : Il capo politico del M5s Luigi Di Maio rivolge un appello a tutti i componenti degli uffici di presidenza di Camera e Senato: "Spogliatevi dei privilegi, rinunciate al doppio stipendio". Di Maio chiede anche agli esponenti di altri partiti di seguire l'esempio di Roberto Fico e dei parlamentari pentastellati eletti negli uffici di presidenza.Continua a leggere

Vicepresidenti - questori : dietro le poltrone il controllo dell’agenda parlamentare (e delle correnti interne) : La legislatura è iniziata con una dichiarazione di guerra del neo presidente di Montecitorio. “Il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi”, ha assicurato Roberto Fico nel suo discorso d’insediamento. Ma ogni guerra, per essere combattuta, ha bisogno di un esercito. E tra domani (alla Camera) e dopodomani (al Senato), le truppe saranno disposte sul campo di battaglia. Quello degli Uffici di presidenza, dove passano ...

Perché è importante l'elezione dei vicepresidenti delle Camere e dei Questori? Tutto quello che c'è da sapere : Sono quindici alla Camera e quindici al Senato i parlamentari che insieme con i presidenti reggono le sorti di Palazzo di Montecitorio e di Palazzo Madama. Tutti hanno a disposizione un ufficio e collaboratori pagati dalla Camera di appartenenza e, alla bisogna, possono utilizzare un'auto blu per svolgere funzioni istituzionali fuori dal Palazzo. Sono i componenti dell'Ufficio di Presidenza (al Senato si chiama Consiglio di Presidenza) che i due ...

Forza Italia - malumori dopo le elezioni dei presidenti delle camere. Tensione sui capigruppo : Sciolto il nodo delle presidenze delle Camere con il ticket Fico-Casellati, si apre la partita dei capigruppo per Forza Italia. Come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, il d-day è martedì prossimo, quando è prevista l'elezione dei presidenti dei gruppi di tutte le forze politiche. Fino ad allora si scatenerà il toto nomine, che vede in pole position una 'soluzione in rosa', gradita a Silvio Berlusconi, con il ...

Eletti i nuovi presidenti delle Camere Fico a Montecitorio - Casellati al Senato : Roberto Fico , 5 Stelle, è il nuovo presidente della Camera e a Palazzo Madama ci sarà la berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati.

presidenti delle Camere - è subito strappo Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini al Senato : Teleborsa, - Si consuma subito lo strappo tra Lega e Forza Italia che non trovano la quadra sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. Salvini, alla seconda votazione ...

Niente intesa sui presidenti delle Camere : boom di schede bianche. Al Senato la Lega vota Bernini : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cro...

Niente intesa sui presidenti delle Camere : i partiti votano scheda bianca - si va avanti : Dopo il voto del 4 marzo, oggi il nuovo Parlamento italiano si insedia per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minut...

L'elezione dei presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Al termine del suo intervento ha ricordato alcune parole di Marco Pannella: 'la conquista della democrazia passa anche in un abbraccio, passa per ogni persona e idea capace di cambiare il mondo, l'...