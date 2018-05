I conti del Milan ' bocciati' dall' Uefa | a rischio l' Europa League

Moto – Suzuki - continuano le prove del DemoRide Tour : Anche per questo weekend un appuntamento fitto di impegni per il DemoRide Tour di Suzuki Castello di Brianza (LC), Genova e Massa le tappe del 26 maggio, per il 27 Montano Lucino (CO), Saluzzo (CN) e Arcola (SP). Il Suzuki DemoRide Tour continua il suo percorso lungo la penisola offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di provare la gamma Suzuki; un’occasione per effettuare un test ride e valutare l’acquisto di una nuova Suzuki. Questa ...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Avanti su Conte - l'avviso del Colle : richiamo su conti e spread : di Alberto Gentili Non oggi, forse domani Sergio Mattarella darà l'incarico a Giuseppe Conte, il giurista indicato da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini nei due colloqui separati avvenuti sul Colle. Il ...

Imprese - i conti della «doppia» flat tax : I primi calcoli per la tassazione al 15% e al 20% ipotizzata dal contratto di programma Lega-Movimento 5 Stelle consentono un risparmio d'imposta la cui entità dipenderà molto da quali saranno le regole per l'incrocio tra aliquote e imponibile. Tra le questioni aperte anche il raccordo con la base imponibile unica in via di definizione a livello Ue e il futuro di Iri e regime forfettario per le piccole partite Iva...

continua ininterrottamente la campagna elettorale per le amministrative del 10 giugno : ... Politiche, Cognitive dell'Università che ha predisposto un questionario per realizzare preventive interviste ai candidati sindaco a cura di studenti di Scienza delle Comunicazioni e di volontari di ...

Lazio-Inter - la resa dei conti : notte di Champions e re del gol : Curioso che i più prolifici attaccanti della Serie A possano restare fuori dalla Coppa del Mondo e singolare che le prime due classificate del nostro campionato - Juve e Napoli - non esprimano il ...

Terremoto Centro Italia - continuano le scosse : l’esperto Ingv fa il punto della situazione [VIDEO] : A quasi due anni dai forti terremoti che hanno scosso il Centro Italia, continuano le piccole scosse in particolare nella zona di Amatrice-Leonessa. L’esperto Ingv Alessandro Amato, attraverso il suo profilo Facebook, pubblica un video in cui fa il punto della situazione. “continuano i piccoli terremoti nella zona della sequenza del 2016. – spiega Amato – In questi ultimi giorni qualche epiCentro nella zona di ...

La Corrida di Carlo conti/ Anticipazioni ultima puntata : chi vincerà? La richiesta del pubblico (18 maggio) : La Corrida, ecco le Anticipazioni della sesta puntata in onda questa sera, venerdì 18 maggio 2018 sulla rete ammiraglia di Casa Rai: Carlo Conti verso la fase finale dell’edizione.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:52:00 GMT)

Partita del Cuore - il "bello" della solidarietà Paolo conticini al Secolo XIX | : L'attore pisano è stato ospite questa mattina al Decimonono come testimonial della Partita del Cuore, in programma allo stadio Ferraris il prossimo 30 maggio

Giro d’Italia – Visconti leader del gruppo a Filottrano : papà Antonino svela la verità sul gesto di Giovanni : Giovanni Visconti ‘direttore d’orchestra’ al Giro d’Italia: ecco la verità sul gesto del corridore della Bahrain Merida nella tappa di Filottrano Sono passati due giorni dalla tappa di Filottrano del Giro d’Italia 101. La carovana rosa ha attraversato le terre di Michele Scarponi, campione italiano di ciclismo scomparso lo scorso anno a causa di un incidente stradale. Una giornata commovente ricca di omaggi per ...

Governo - Di Maio : “Coperture? Ci fanno i conti della serva - ma noi in Europa a trattare i margini per spendere soldi” : “Qualcuno fa il conto della serva sul nostro programma e chiede dove sono le entrate. Sono nei margini che andremo a prenderci in Europa per spendere più soldi”. A dirlo, in diretta Facebook, è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in riferimento alle coperture per poter realizzare i vari punti messi nero su bianco nel contratto con la Lega. L'articolo Governo, Di Maio: “Coperture? Ci fanno i conti della serva, ma noi in ...