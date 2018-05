HTC U12 Plus compare sul sito del produttore | svelato per errore prima della presentazione

HTC U12+ quasi ufficiale : tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione : A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale di HTC U12+, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma, immagini comprese. L'articolo HTC U12+ quasi ufficiale: tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione proviene da tuttoAndroid.

In rassegna la scheda tecnica di HTC U12+ : specifiche al completo e foto : Mancano cinque giorni alla presentazione di HTC U12+, nuovo top di gamma del brand taiwanese in rampa di lancio. Del device ormai si sa praticamente tutto, grazie anche ad un documento, che sarebbe dovuto rimanere confidenziale, in cui vengono illustrate tutte le specifiche tecniche del prossimo dispositivo. Ci sono varie menzioni, tra cui quella allo schermo da 6 pollici in risoluzione QHD+ (1440 x 2880 pixel) in 18:9; il terminale includerà ...

Ecco gli sfondi di HTC U12 Plus (download) : In attesa della presentazione ufficiale di HTC U12 Plus, è già possibile avere un "assaggio" del nuovo smartphone di punta del produttore taiwanese

Gli Sfondi dell'HTC U12+ disponibili per il vostro smartphone Android o iPhone : Link download : Potete scaricare gli Sfondi ufficiali del prossimo smartphone top di gamma HTC U12+ da poter utilizzare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il Link download.Seppur il prossimo HTC U12+ sarà presentato ufficialmente solamente a partire dal 23 maggio 2018, gli utenti possessori di uno smartphone Android o di un Apple iPhone possono già scaricare gli Sfondi ufficiali di quest'ultimo top di gamma.

Presentazione HTC U12+ il 23 maggio : quel che finora sappiamo sul top di gamma : Il prossimo top di gamma del brand taiwanese dovrebbe chiamarsi HTC U12+, ed essere presentato il 23 maggio. Ci ha pensato l'azienda a divulgarne la notizia, attraverso i più disparati canali social di cui è firmataria. L'immagine di sfondo raffigura una serie di componenti interne, probabilmente l'insieme dell'hardware di cui il dispositivo andrà a comporsi. La cosa però non dovrà trarvi in inganno, visto il monito che compare immediatamente ...

A tutta HTC U12 : dagli USA il primo ragguaglio sulla scheda tecnica : Raccogliamo oggi nuovi dettagli sulla scheda tecnica di HTC U12, il prossimo top di gamma del brand taiwanese. Le indicazioni arrivano dall'Open Development del gestore americano Verizon, utili quindi a tracciare un primo importante ragguaglio sulle specifiche hardware che potrebbero comporre il quadro delle caratteristiche del futuro portabandiera, da prendere comunque con le pinze in quanto non direttamente confermate