Honor 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Italia

Inizia il weekend gratuito per For Honor : Se siete fra quelli che non hanno ancora giocato For Honor ma sotto sotto volevate dargli una possibilità allora questo è il vostro giorno fortunato. Ubisoft ha infatti annunciato che da oggi 3 maggio fino al 6 sarà possibile scaricare For Honor gratuitamente per PC, PS4 e Xbox One. Come riporta Vg247.com i giocatori avranno accesso al gioco completo e a tutte le modalità multigiocatore, inclusa anche la possibilità di giocare la campagna da ...