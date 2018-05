Hideo Kojima stuzzica i fan di Death Stranding all’E3 2018 con una foto

optimaitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) È passato molto tempo da quando abbiamo avuto novità sudellaProductions, ma nelle ultime oreha deciso dire i suoi fan con unapiuttosto criptica. L'immagine enigmatica si presenta sotto forma di quello che sembra uno screenshot che raffigura un terreno roccioso coperto da muschio.-san ha anche accompagnato lo screenshot con un messaggio: "+1 on the T-minus 3 weeks. E3Decima ×= DS". Un tweet che ha fatto eco a quello pubblicato, sempre nelle ultime ore, da Neil Druckmann di Naughty Dog, riferito ovviamente a The Last of Us Part 2.Potete dare uno sguardo al post del creatore diqui sotto. Anche se non abbiamo ricevuto nulla di concreto, si tratta di un post abbastanza interessante, e che potrebbe svelare ad esempio l'ambientazione del prossimo trailer del gioco di. Sappiamo già. ...