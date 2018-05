Harry Styles al matrimonio reale? Il cantante special guest del ricevimento di Harry e

Harry Styles : il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction : "Happy Together" The post Harry Styles: il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Happy Together - la serie tv prodotta da Harry Styles basata su fatti realmente accaduti : le ultime indiscrezioni : Si intitola Happy Together, la serie tv prodotta da Harry Styles insieme all'amico e (ora) collega Ben Winston. Stando alle ultime dichiarazioni da parte del produttore e di uno dei protagonisti dello show (Stevens West), tratterà davvero di un'esperienza personale dei due produttori esecutivi! Il debutto di Happy Together è previsto in autunno e a quanto si apprende alcuni episodi della serie tv sono stati girati. Stando alle ultime ...

Harry Styles celebra un anno del suo primo album solista con un post tutto dedicato ai fan : Dai un'occhiata qui!

In arrivo una serie tv prodotta da Harry Styles - un nuovo ruolo per il cantante dopo Dunkirk e il tour mondiale : È in arrivo su CBS una serie tv prodotta da Harry Styles! Per il cantante ed attore inglese è in programma una nuova esperienza nel mondo del cinema e dello spettacolo, questa volta nel ruolo di produttore esecutivo. dopo il ruolo nel successo cinematografico di Christopher Nolan Dunkirk, Harry Styles produrrà una serie televisiva di CBS, il cui protagonista sarà Damon Wayans Jr. Lo show non ha ancora un titolo, ma arriverà sugli schermi ...

Harry Styles regala il suo primo Brit Award per Sign Of The Times a Olly Murs (video) : Con lo stupore di tutti i fan, Harry Styles regala il suo primo Brit Award al cantante Olly Murs! Attraverso i propri canali social, Olly Murs ha fatto sapere ai propri fan e followers di aver ricevuto un regalo molto speciale.. proprio dall'amico e collega Harry Styles. Lo scorso febbraio a Londra si sono tenuti i Brit Music Awards 2018, i premi della musica inglese ed internazionale. Tanti artisti sul palco, sia per le performance che per ...

Harry Styles in Giappone parla con una fan incinta e le suggerisce un nome per il bambino : “Potresti chiamarlo Harry!” (video) : Come farsi notare da Harry Styles durante un concerto? Vi sono tanti modi, ma uno su tutti è quello di essere incinta! È quanto accaduto durante lo show di Harry Styles in Giappone, tenutosi giovedì 10 maggio alla Kobe World Hall. Anche durante le date in Giappone del Live On Tour 2018 Harry Styles non si smentisce e trova sempre un pretesto per interagire con il pubblico e rendere indimenticabile ogni serata. In pieno concerto ad Osaka, il ...

Harry Styles con un kiwi gigante sul palco del Live On Tour 2018 : video dal concerto a Bangkok : Un'invasione di palco del tutto inaspettata: Harry Styles con un kiwi gigante sul palco del Live On Tour ha lasciato stupiti tutti i fan accorsi al concerto! Durante il concerto a Bangkok, Harry Styles ha reso nuovamente indimenticabile la serata in musica: oltre che per il completo Gucci rosa con i brillantini, per l'ultima canzone in scaletta, kiwi, il cantante inglese si è esibito con un kiwi gigante sul palco! Dopo aver notato il kiwi ...

L’outfit di Harry Styles nelle Filippine - icona di stile sul palco del Live On Tour : “Un principe viola” (foto) : Harry Styles nelle Filippine per il Live On Tour 2018: un nuovo particolare outfit scatena l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo. Ormai si sa, ad Harry Styles piace stupire con outfit stravaganti e colori sgargianti: basti pensare che durante il recente concerto a Glasgow, in Scozia, il cantante è addirittura salito sul palco indossando il kilt, tipico completo scozzese che fa parte della tradizione del Paese. A Manila, nelle Filippine, ...

I ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia devoluti in beneficenza a due associazioni tra Milano e Bologna : Per il Live On Tour 2018, anche i ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia sono stati devoluti ad associazioni di beneficenza. Durante la sua tournée internazionale, Harry Styles si è esibito anche in Italia: il cantante ha infiammato il Forum di Assago a Milano lo scorso 2 aprile, e l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna il 4 aprile. Com'è noto, sia una parte dei ricavi dei biglietti venduti, che l'intero ricavato ...

Elton John parla di Harry Styles e del suo tour : “È un ragazzo fantastico - adoro la sua musica” (video) : Elton John parla di Harry Styles nel corso dello speciale radiofonico Elton John's Rocket Hour, in cui l'artista dialoga con alcuni ospiti in merito a tanti temi, tra cui "la musica che conosci, la musica che non conosci e la musica che dovresti conoscere". Nel corso della chiacchierata con la cantautrice statunitense Kacey Musgraves, i due artisti hanno discusso di diversi argomenti, tra cui i testi che il musicista britannico trova ...

Un bis d’eccezione per il Live On Tour di Harry Styles a Melbourne : l’omaggio del cantante all’Australia (video) : Un omaggio speciale durante il Live On Tour di Harry Styles a Melbourne, in Australia. Durante la seconda tappa australiana della Tournée, il cantante ha regalato al pubblico un bis finale a sorpresa. Verso la fine del concerto di ieri sera a Melbourne, Harry Styles ha aggiunto una modifica alla scaletta del concerto, oltre alle esibizioni finali in From the dining table, The chain e Kiwi. Il cantante britannico, infatti, si è intrattenuto ...

Harry Styles si congratula con una fan neolaureata e svela i segreti della discografia (video) : Harry Styles si congratula con una fan neolaureata: il simpatico episodio si è verificato durante il concerto di martedì 24 aprile a Melbourne, in Australia, dove il cantante si è esibito per il Live On Tour 2018. Tra una canzone e l'altra della scaletta, Harry Styles si è concesso una breve pausa per interagire con il pubblico, come suo solito. Tra le prime file all'interno dell'arena, il cantante ha notato una ragazza laureata da poco, e ha ...

Il ritorno degli One Direction - per Liam Payne la reunion con 5 concerti in un unico evento : “Magari canterò Sign Of The Times di Harry Styles” (video) : Il ritorno degli One Direction potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno fatto capolino sul web, ipotizzando la futura reunion della band a breve. A mandare in visibilio i fan degli One Direction ci ha pensato proprio Liam Payne, durante alcune interviste delle ultime ore per la promozione del suo nuovo singolo Familiar con J Balvin. Il cantante ha raccontato durante un'intervista alla BBC ...

Harry Styles vs Zayn Malik - il quiz : di chi sono le frasi di queste canzoni? : Scopri quanto sei fan con il nostro quiz