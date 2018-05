Hamsik | Mi piacerebbe qualcosa di nuovo

raisport.rai

: #Hamsik alla @Pravdask: 'Ho dato tutto per questa squadra e forse è arrivato il tempo che il nostro percorso finisc… - capuanogio : #Hamsik alla @Pravdask: 'Ho dato tutto per questa squadra e forse è arrivato il tempo che il nostro percorso finisc… - claudioruss : Hamsik: “Abbiamo creduto nello scudetto, sono deluso dal fatto che il titolo non sia arrivato. Ho dato tutto me ste… - Gazzetta_it : #Hamsik saluta il #Napoli ? 'Mi piacerebbe qualcosa di nuovo' -

(Di martedì 22 maggio 2018) 'Abbiamo creduto che quest'anno avremmo potuto finalmente vincere lo scudetto. Sono deluso che non sia stato così, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano la vittoria. Li ringrazio per il loro ...