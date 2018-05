Hamsik conferma | “il percorso a Napoli è finito”

calcioweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Le notizie di questa mattina su un possibile addio dialtrovano, in particolar modo ad uscire allo scoperto questa volta è il diretto interessato che ha parlato al portale slovacco Pravda: "Ho dato tutto me stesso, forse ilalè giunto alla fine. Mi piacerebbe provare una nuova esperienza, quest'anno c'era la sensazione di poter vincere lo scudetto, c'è delusione per non esserci riusciti. I nostri tifosi lo avrebbero meritato".