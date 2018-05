Greenpeace | Roma ultima in Europa per mobilità sostenibile

Mobilità sostenibile : Greenpeace compara 13 grandi città europee - “Roma ultima classificata” : Roma fanalino di coda in fatto di Mobilità sostenibile e sicurezza stradale, Copenaghen capofila. È quanto emerge dal report “Living. Moving. Breathing. Ranking of European Cities in Sustainable Transport”, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace e diffuso oggi dall’organizzazione ambientalista. Il rapporto, utilizzando gli ultimi dati disponibili, relativi al 2016 e provenienti da fonti pubbliche ufficiali o direttamente ...

Successo Formula E a Roma - si rinnova per 5 anni; 2 anni da referendum trivelle - Greenpeace in azione : Grazie all'iniziativa sarà poi possibile rafforzare il dottorato ed il master in scienza e gestione dei cambiamenti climatici, lanciare un nuovo master in Science and management of climate change, ...