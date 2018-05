Grazie Andrea Pirlo | per averci regalato la partita più bella dell’anno

vanityfair

(Di martedì 22 maggio 2018) No, non era il calcetto dei quarantenni il lunedì sera. Era l’addio al calcio di, ma per chi la guardava da casa non era unafra vecchie glorie, era un tuffo in un passato che paragonato al presente italiano sembrava l’Eldorado. https://twitter.com/Spino_1993/status/998647618417897472 Mezza Italia lo ha raccontato sui social guardando la(per la cronaca finita 7 a 7) in tv. «In un attimo ti passa davanti tutta l’adolescenza». «Stasera non sono pronta per vedere giocare di nuovo insieme Buffon, Del Piero, Cannavaro, Camoranesi con la Juve e tutti i campioni del mondo 2006 #LaNotteDelMaestro», e così via. https://twitter.com/RmzoCalcistico/status/998678542098550785 Gli addii al calcio tendono al nostalgico e portano a commenti su quanto sono ingrassati i giocatori in campo. Qui no, non per tutti. Sì, ce ne sono di sovrappeso, ma la maggior parte fa invidia ...