Graziano Mesina | confermata in appello la condanna a 30 anni per l’ex bandito

(Di martedì 22 maggio 2018) È arrivata dopo una breve seduta della Corte didi Cagliari la conferma dellaa 30per “Grazianeddu”. Così era conosciuto il 76enne, uno dei più famosi esponenti del banditismo sardo del dopoguerra, arrestato per l’ultima volta nel 2013 con le accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga dall’Italia alla Sardegna, ma anche estorsioni e altri gravi reati. Una vita, quella di, segnata da una lunghissima serie di arresti e altrettante evasioni, ventidue in tutto, di cui dieci andate a buon fine. La conferma dellaa 30spazza via la grazia concessa dal Presidente della Repubblica nel 2004 all’ex primula rossa, che dopo aver trascorso 40dietro le sbarre era tornato a Orgostolo, il suo paese di nascita nel cuore della Barbagia, dove aveva iniziato a fare da guida turistica. ...