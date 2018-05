Grande Fratello | il bacio lesbo di Lucia e Veronica sul prato della Casa

Grande Fratello 2018 - quanto sono stati pagati i concorrenti : Aida la più ricca : Grande Fratello , svelati i cachet dei concorrenti: Aida Nizar è la più ricca del GF15 . I concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip avrebbero ricevuto dei cachet stellari. A ...

Lucia e Veronica si sono baciate/ Grande Fratello 2018 - un modo per consolarsi o qualcosa di più? : Bacio saffico al Grande Fratello 2018 tra Lucia e Veronica che si tengono mano per mano e poi si baciano in giardino, solo un modo per consolarsi a vicenda o qualcosa di più?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:36:00 GMT)

Paola di Benedetto/ Grande Fratello 2018 : Matteo e Alessia insieme per le circostanze - è ancora innamorata? : Matteo Gentili e Alessia Prete insieme solo per questioni di circostanza? Paola di Benedetto ne è convinta almeno per quello che sa del suo ex, avrà ragione? Scoppia il caso grazie ad una serie di dichiarazioni rilasciate oggi a Mattino 5 da Paola di Benedetto dove era ospite in studio per parlare del Grande Fratello 2018 e non solo. Anche se dopo ha provato ad aggiustare il tiro, la bella madre natura ormai aveva sganciato al bomba ...

MARIANA FALACE/ Eliminata dal Grande Fratello 2018 : rientrerà per un confronto? : MARIANA FALACE, ex protagonista del Grande Fratello 2018, è ancora al centro del gossip a causa del bacio negato a Luigi Favoloso. Cosa succederà questa sera nel corso della diretta?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:00:00 GMT)

Simona Izzo/ L'attrice ha ritrovato popolarità - ma il pubblico vorrebbe più spazio per lei (Grande Fratello) : Simona Izzo, L'attrice ha ritrovato grande popolarità all'interno del programma anche se il pubblico vorrebbe più spazio per lei nella trasmissione di Canale 5. (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:39:00 GMT)

Cristiano Malgioglio / Il paroliere "protagonista" anche delle Royal Wedding? (Grande Fratello 15) : Cristiano Malgioglio, il paroliere ''protagonista'' anche delle Royal Wedding tra il Principe Harry e Meghan Markle. Ne parlerà stasera nello studio di Canale 5? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:38:00 GMT)

Grande Fratello - quanti soldi ha perso dopo la fuga degli sponsor? Ecco la cifra astronomica : Il Grande Fratello 15 continua a fare il pieno di spettatori, eppure nonostante il successo di ascolti, la fuga degli sponsor conta ben 11 marchi che hanno ritirato i loro prodotti e 5 che si sono ...

Angelo Sanzio - il Ken Italiano/ Critica l'uso della chirurgia estetica - è polemica... (Grande Fratello 15) : Angelo Sanzio, il Ken Italiano: l'uomo ha Criticato chi ricorre alla chirurgia estetica, cosa che ha fatto sorgere ovviamente un bel punto di domanda in merito. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:06:00 GMT)

Danilo Aquino/ Nel mirino di Filippo Contri - sarà eliminato? (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino, il romano è finito nel mirino di Filippo Contri. Alla nomination rischia di essere eliminato anche perché dentro la casa ha pochi amici. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:01:00 GMT)

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ Video : lacrime e coccole in serata (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:45:00 GMT)

Aida Nizar/ Pace fatta con Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar, la showgirl spagnola creerà ancora polemica? Sembra arrivato il momento della Pace con Luigi Favoloso dopo la grande lite della settimana scorsa in studio. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:40:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Sesta puntata | 22 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla Sesta puntata, in onda questa sera, 22 maggio 2018. In studio anche gli opinionisti di questa edizione, Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Noi di Tvblog seguiremo, minuto per minuto, il nuovo appuntamento con il consueto liveblogging.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Sesta puntata | 22 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta ...

Lucia Orlando/ La fine della storia con Filippo segna l'addio al programma? (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, la fine della storia d'amore con Filippo Contri segna l'addio al programma di Canale 5? Le evoluzioni di queste ultime settimane frenano la ragazza. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:30:00 GMT)

Alessia Prete/ Sorgono dubbi sul rapporto con Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete, Sorgono i primi dubbi sul rapporto con l'ex calciatore Matteo Gentili? Come Lucia e Filippo anche per loro i primi problemi dopo il colpo di fulmine. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:27:00 GMT)