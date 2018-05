Grande Fratello 15 | diretta 22 maggio 2018 | Nina Moric ospite

Grande Fratello - Lucia e il piedino hot a Filippo. Poi la proposta indecente - ma la reazione è inaspettata : A poche ore dalla rottura tra Filippo Contri e Lucia Orlando , ecco la novità sul rapporto tra i due , ex?, fidanzati del Grande Fratello . Filippo e Lucia si lasciano: 'Mi spiace vederti così, ci ...

[DIRETTA] Grande Fratello : Nina Moric entra nella casa? : Oggi, martedì 22 maggio, va in onda la sesta puntata del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso. Sarà una puntata ricca di sorprese. Sarà annunciato il primo finalista di questa nuova edizione del reality show. Inoltre ci sarà una seconda eliminazione. Al televoto Lucia Bramieri, Danilo e Simone Coccia, chi uscirà questa sera? Come annunciato a Domenica Live, la conduttrice fa sapere che questa sera entrerà una nuova inquilina al Gf15. ...

Grande Fratello - diretta sesta puntata : due eliminazioni - ingresso a sorpresa e Nina Moric : di Ida Di Grazia In prima serata su Canale 5, il sesto appuntamento con Grande Fratello , il reality show condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it . In studio anche ...

Grande Fratello - Nina Moric stasera in studio per un chiarimento. Barbara D'Urso : «È arrabbiatissima» : E la bomba è stata lanciata. Barbara D'Urso , durante la diretta di Pomeriggio 5, ha annunciato una delle sorprese previste per stasera al Grande Fratello: ' Nina Moric entrarerà in studio'. 'Ho visto ...

Grande Fratello - Simone Coccia in lacrime : 'È successo qualcosa a casa' : Nel primo pomeriggio Simone Coccia è apparso in lacrime ed è stato consolato dal suo amico Alberto Mezzetti. Il fidanzato della deputata Pezzopane si era appartato vicino alla piscina della casa del ...

Grande Fratello 15 - Filippo e Lucia : il nuovo confronto e i dubbi di Simone Coccia : In questi giorni, all'interno della casa del Grande Fratello 15, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, sta tenendo banco la fine della breve storia d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando. Come sappiamo, la loro liaison all'interno della casa più spiata d'Italia era sbocciata praticamente subito, tra i dubbi degli altri inquilini soprattutto nei riguardi di Filippo. Filippo e Lucia, durante la giornata di ieri, come ...

Grande Fratello 2018 - sesta puntata del 22 maggio in diretta : Nina Moric in studio per un chiarimento : Nina Moric - Grande Fratello 2018 sesta puntata per il Grande Fratello 2018 e qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella Casa e in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2018: le anticipazioni della sesta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la sesta puntata del Grande ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso annuncia : «Stasera entrerà una donna per parlare con Matteo e Alessia» : L'indiscrezione è stata lanciata. Barbara D'Urso , durante la diretta di Pomeriggio 5 , ha annunciato una sorpresa nella puntata di stasera del Grande Fratello . Paola Di Benedetto dopo la rottura con ...

Barbara Palombelli - la clamorosa umiliazione della d'Urso : 'Al Grande Fratello lei è...' : Barbara Palombelli rivela a Sorrisi i dettagli del suo rifiuto del Grande Fratello. Mediaset voleva lei. 'Me lo avevano proposto ma ho rinunciato', dice a Sorrisi , 'perché non avrei avuto tempo di ...

“È successo qualcosa…”. Grande Fratello - Simone Coccia in lacrime dopo essere uscito dal confessionale. Potrebbe avere “problemi a casa” : Non è un momento per niente facile per Simone Coccia dentro la Casa del Grande Fratello. E ora più che mai è in difficoltà dopo una notizia che gli è stata data. Nel primo pomeriggio Simone Coccia è apparso in lacrime ed è stato consolato dal suo amico Alberto Mezzetti. Il fidanzato della deputata Pezzopane si era appartato vicino alla piscina della casa del Grande Fratello per fumare una sigaretta e piangere in tranquillità. “Bel ...

