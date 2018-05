Grande Fratello 15 - orgoglio italiano : la svolta a destra? Quel gesto - in salotto : Nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , ecco un inatteso 'momento patriottico'. Danilo, Filippo, Simone e Matteo, riuniti in salotto, cantano a perdifiato l'inno nazionale. Il Grande ...

Lucia Orlando e Veronica Satti; bacio al Grande Fratello : Dopo oltre un mese di permanenza nella casa di Cinecittà, Lucia Orlando palesa una evidente insofferenza, è spesso malinconica e si lascia andare con facilità alle lacrime. D'altronde i continui ...

Grande Fratello 2018 - Paola Di Benedetto commenta la storia tra Matteo e Alessia : "Enfatizzata dal contesto" : L'ex naufraga, ospite a Mattino 5 ha commentato la nuova coppia formata dal suo ex e la Prete nata dentro la Casa di Cinecittà.

Grande Fratello 15 | Daytime | Puntata 22 maggio 2018 | In diretta dalle ore 16 : 10 : Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, ogni martedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulla reti Mediaset. Grande Fratello 15 | Puntata 22 maggio 2018 | Anticipazioni Oggi vedremo tutti i fatti salienti ...

DIRETTA - Grande Fratello : chi si giocherà la finale? : Stasera nuovo appuntamento con la casa del Grande Fratello, il programma condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Durante l'appuntamento settimanale verranno raccontate le vicissitudini accadute negli ultimi sette giorni all'inquilini della casa più spiata d'Italia. Ad iniziare dalla storia tra Filippo e Lucia, arrivata da poche ore al capolinea. I ragazzi si erano trovati subito in sintonia poche ...

Grande Fratello 15 - la t-shirt del padre di Luigi Favoloso : "Selvaggia s*ca" (foto) : La squalifica di Luigi Favoloso al Grande Fratello (e la storia ormai la conosciamo molto bene), sta provocando delle vere e proprie reazioni a catena, dalle critiche piovute sul web per il ragazzo campano, alle scuse dello stesso che sono state rivolte nella puntata di ieri di Domenica Live, alle ospitate di Selvaggia Lucarelli in cui si è parlato di quanto accaduto.Sembra però che il caso non voglia proprio concludersi, anzi, nelle ultime ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (video) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 22 maggio : le ultime sul Grande Fratello 2018 : Barbara D'urso è pronta per una nuova puntata di Pomeriggio 5 in cui conosceremo gli ultimi dettagli sulla nuova diretta del Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:50:00 GMT)

Valentina - fidanzata Veronica Satti / Un bacio saffico mette la coppia in crisi? (Grande Fratello 2018) : Valentina, chi è la fidanzata Veronica Satti? La concorrente del Grande Fratello 15 e figlia di Bobby Solo riceverà la sua visita in Casa prima della finale?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:42:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli contro il Grande Fratello e Barbara D'Urso : «Simone Coccia? Condannato a 4 mesi» : di Ida Di Grazia Selvaggia Lucarelli continua la sua battaglia contro il Grande Fratello. Tutto è partito dalla scritta sessista di Luigi Favoloso contro l'opinionista che ne ha causato l'esclusione ...

Grande Fratello : Filippo e Lucia si sono già lasciati – Video : GF15 - Filippo e Lucia E’ durata soltanto un mese la storia nella casa del Grande Fratello 2018 tra Filippo Contri e Lucia Orlando. I due erano in crisi già da qualche giorno (qui per saperne di più), ma nelle ultime ore lui ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione, forse mai del tutto decollata. Filippo e Lucia sono stati i primi concorrenti a baciarsi in questo Grande Fratello (già dopo due giorni si sono lasciati andare ...

“Ecco quanto prendono”. Grande Fratello - alla faccia : cifre stellari per i concorrenti. Aumentati a dismisura… : Grande Fratello 15: un nuovo ingresso nella Casa ed elezione del primo finalista di questa edizione. A tre puntate dalla finale, il reality di Canael 5 non risparmia colpi di scena. Ad annunciarli è stata la padrona di casa, Barbara D’Urso. durante l’ultimo appuntamento con Domenica Live, quindi è tutto vero, non sono rumor. Per prima cosa – ha spiegato Carmelita – all’inizio sarete voi a scegliere il primissimo ...

Grande Fratello 15 : Fabiana Britto - sarà lei ad entrare nella Casa di Cinecittà? : Stasera 22 maggio, sesta puntata del Grande Fratello 15. Nel promo del programma viene detto che ci sarà un nuovo ingresso, una doppia eliminazione a sorpresa e molti colpi di scena. Ve lo abbiamo già anticipato in un precedente articolo, ma in queste ore i rumors sulla nuova inquilina della Casa si stanno rincorrendo ma l’ipotesi più accreditata è che ad aprire la Porta Rossa di Cinecittà sarà al Brasiliana Fabiana Britto. La brasiliana Fabiana ...

CRISTIANO MALGIOGLIO VS FILIPPO CONTRI/ Grande Fratello 15 : baci - coccole e letto condiviso - qual è la verità? : CRISTIANO MALGIOGLIO VS FILIPPO CONTRI del Grande Fratello 15: “I cani non hanno bisogno di padroni come te!”, le parole dell'opinionista anche in difesa di Barbara d'Urso.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 12:17:00 GMT)