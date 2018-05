wired

: Grafene, scoperta una sua nuova e rivoluzionaria proprietà: proiettare luce #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Grafene, scoperta una sua nuova e rivoluzionaria proprietà: proiettare luce #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - scoopscoop6 : Grafene, scoperta una sua nuova e rivoluzionaria proprietà: proiettare luce - pcexpander : Grafene, scoperta una sua nuova e rivoluzionaria proprietà: proiettare luce #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di martedì 22 maggio 2018) Ilcontinua a stupirci. Infatti, il team di ricercatori del progetto Graphene Flagship ha appena mostrato per la prima volta undel: la capacità di generarealla terza armonica ottica, controllabile elettricamente. Questa, raccontano su Nature Nanotechnology i ricercatori del Politecnico di Milano, della University of Cambridge e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sarà alla base dello sviluppo di dispositivi ottici miniaturizzati che sfruttino frequenze ottiche (finora inutilizzate) per elaborare e trasmettere su banda larga una impressionante quantità di dati. “Ilè un materiale che non finisce mai di sorprenderci”, ci ha spiegato Giulio Cerullo, del dipartimento di Fisica del Politecnico. “Nel nostro studio abbiamo scoperto la capacità deldi accendersi a comando, generandodi nuovi colori con una efficienza ...