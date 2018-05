Governo | Wwf | “Ricordiamo a M5S e Lega il patto per l’ecologia sottoscritto in campagna

meteoweb.eu

: patto - - LorisDonazzon : patto - - valterceccherin : Quindi domenica per decidere sul contratto di Governo si deve andare su -

(Di martedì 22 maggio 2018) “Sembra che il percorso per la formazione di un nuovosia ormai alle battute finali con una maggioranza che vede protagonisti il Movimento 5 Stelle e la. In questo quadro vorremmo ricordare che sia il M5S che lahannoil “per”, lanciato dal WWF nelle battute conclusive dell’ultimaelettorale e che impegna le forze politiche ad un ripensamento sostanziale ed ad una riforma del ruolo e delle funzioni dell’attuale ministero dell’Ambiente nell’ambito dell’azione di: l’attuale ministero deve trasformarsi inMinistero dele della Sostenibilità per favorire quella transizione ecologica dell’economia indispensabile per migliorare l’efficienza, l’innovazione e la competitività su scala internazionale del sistema Italia”. Lo ha detto la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi intervenendo alla giornata di apertura del ...