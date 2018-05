Governo | Ue verso un richiamo sui conti pubblici | per ora niente procedura

Verso il nuovo Governo - cosa succede adesso - : A 80 giorni dalle elezioni siamo ancora senza un esecutivo nel pieno dei poteri. Perché tanto tempo? E quando si chiude? Cerchiamo di fare chiarezza

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte. Sergio Mattarella, dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convocare il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico, guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

Governo - si va verso la fumata bianca Video : Ci siamo, o quasi. Finalmente, dopo un'attesa estenuante, potrebbe essere arrivato il momento della formazione del nuovo Governo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato nella giornata odierna le delegazioni del Movimento Cinque Stelle [Video] e della Lega. L'accordo tra le due forze politiche, dopo una serie infinita di passi avanti e retromarce, sembra essere definitivo. Ad oggi, secondo le indiscrezioni che ci giungono ...

Governo : verso palazzo Chigi Conte - il prof col ‘pallino’ della semplificazione : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Riporrò il massimo impegno su obiettivi molto ambiziosi: rendere più efficiente la pubblica amministrazione e semplificare rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini” tagliando innanzitutto le leggi inutili, una “rigorosa e spietata” semplificazione. Giuseppe Conte esordiva così al Salone delle fontane all’Eur da neo candidato ministro per la Pa, la deburocratizzazione ...

Contratto di Governo - il debito pubblico non si può cancellare. Vi spiego perché - attraverso il baratto : Il Contratto di governo discusso da Lega e Movimento 5 stelle ha suscitato fin dalle prime indiscrezioni forti perplessità in tema di coperture, per tacere del potenziale del dirompente di provvedimenti quali la revisione di trattati internazionali o la cancellazione di parte del debito pubblico. In questo post vorrei concentrarmi proprio sulla ventilata ipotesi di “far sparire” una parte del debito pubblico, una fallacia logica che Tommaso ...

Governo M5S-LEGA : DI MAIO “DOMANI VOTO ONLINE SU CONTRATTO”/ Vice Salvini : “verso premier terzo” : GOVERNO, ultime notizie live: contratto M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:30:00 GMT)

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle Diretta : Comincia un'altra giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo il lungo vertice di ieri notte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi alla Camera. Sul tavolo, oltre ...

Governo - lo spread scende in apertura - poi si allarga verso i 160 punti. Piazza Affari vira in negativo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund, che mercoledì si era allargato di 21 punti rispetto al giorno prima, in apertura ha ritracciato a 146 ma a fine mattinata è salito a 157 punti. E il tasso di interesse pagato dal ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle : In cambio, il capo pentastellato offre alla Lega la vicepresidenza del Consiglio , Giancarlo Giorgetti, e ministeri molto pesanti come Difesa, Interni, Giustizia, Economia, forse perfino lo Sviluppo ...

Governo - il Movimento 5 stelle verso Palazzo Chigi : si tratta a oltranza : Si tratta "a oltranza" tra Lega e Movimento 5 stelle sul nome del premier del prossimo Governo "legastellato": se infatti l'accordo...

Governo - patto M5S-Lega e contratto chiuso : un cinquestelle verso Palazzo Chigi : Un presidente del Consiglio targato M5S. Nella nebbia che avvolge la formazione del nuovo Governo, qualche punto meno instabile del solito si comincia ad intravvedere. Nella lunghissima sfida...

Governo - M5S e Lega verso nome secco : 17.21 M5S e Lega sarebbero orientati a fare un solo nome al Presidente Mattarella per indicare il futuro premier. Lo si apprende da fonti M5S mentre è in corso il tavolo con la Lega sul programma. Sulla premiership, aggiungono le stesse fonti, si valuterebbe una rosa di nomi, di eletti e figure 'terze' rispetto ai partiti. Nello specifico, M5S preferirebbe un tesserato mentre la Lega vorrebbe una persona non schierata. Atteso per stasera un ...