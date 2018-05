Governo | tutti i dubbi sul premier | il curriculum di Conte diventa un caso

Giuseppe Conte e la squadra di Governo : tutti gli uomini di Di Maio e Salvini : 'Non è un politico? Era nella mia squadra' In questi giorni il nome di Giuseppe Conte è saltato puntualmente agli onori della cronaca Politica alla voce di ' premier tecnico alla guida di un ...

Governo : M5S - in contratto tutti 20 punti del nostro programma : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Noi ci stiamo impegnando a siglare un contratto di Governo, lo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti che lo hanno votato, adesso la vera sfida è realizzarlo". Così il deputato del M5S Adriano Varrica a Palermo per illustrare i contenuti del contratto di Governo Lega-M

19 ministri - 13 con portafoglio Su Affari il Governo Lega-M5S Molte le donne. Ecco tutti i nomi : governo Lega-M5S. 19 ministri di cui 13 con portafoglio e sei senza. La squadra del governo Salvini-Di Maio è quasi pronta. Affaritaliani.it anticipa la lista quasi completa dei ministri, secondo quanto riferito da una fonte qualificata della nuova maggioranza giallo-verde Segui su Affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Tutti i nostri punti entrati nel contratto per esecutivo. Se gli iscritti danno la conferma - lo firmerò” : “Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di Governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: ...

Governo - quasi pronta la squadra Fraccaro - Molteni... Tutti i nomi : Governo Lega-M5S. L'ennesimo vertice Salvini-Di Maio, non risolutivo, oltre ad avere quasi ultimato il lavoro sul contratto ha posto le basi per la squadra di Governo. Ormai è praticamente certo che a Palazzo Chigi andrà un esponente del Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

BTp Italia - le tensioni sul Governo costano un «cappuccino» a tutti gli italiani : Il Tesoro costretto ad aumentare la cedola minima dopo la reazione dei mercati. Ma nei prossimi due anni il costo del debito Italiano continuerà a scendere (salvo sorprese)....

Governo - Di Maio : “Con Salvini sciolti tutti i nodi sul contratto”. Ma la Lega frena : Adesso c’è anche la bollinatura del Cremlino. Fonti del Governo di Mosca hanno espresso apprezzamento per la volontà di ritirare immediatamente le sanzioni alla Russia, come è scritto nero su bianco sul programma di Governo. Una proposta, già condivisa in campagna elettorale da Lega ed M5S, che dovrà maturare in sede europea con un impegno più deci...

Governo M5S-Lega : da migranti a flat tax - tutti i nodi da sciogliere : Immigrati, possibilità di riforme in deficit, nodo Tav, flat tax, limite di due anni al reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti che figurano evidenziati in rosso nella bozza del contratto di Governo M5S-Lega – non la bozza definitiva ma quella a cui si lavorava ancora questa mattina – dunque da sottoporre all’attenzione dei due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che dovrebbero pronunciarsi in merito decidendo la ...

Governo : Calenda - mobilitazione Pd e tutti quelli che hanno a cuore Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Qui non è più questione di chi è o non è il leader. E la mobilitazione non deve essere solo del @pdnetwork ma di tutte le forze sociali, culturali e politiche che hanno a cuore storia, valori e identità del nostro paese”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo Governo: Calenda, mobilitazione Pd e tutti quelli che hanno a cuore Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Carfagna : “Salvini si sta rendendo conto distanza con M5S. Disaccordo su premier? Non governino a tutti i costi” : “Non tutti i programmi sono compatibili e non è che bisogna governare a tutti i costi, è evidente che non ci sia accordo sul nome del presidente del Consiglio, non è un dettaglio, perché senza il Governo non esiste, e il presidente del Consiglio non può essere un burattino, della distanza con M5S credo che Salvini se ne stia rendendo conto”. A dirlo Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia a proposito ...

Dalla flat tax al conflitto di interesse - tutti i punti del contratto di Governo M5S-Lega : Lega e Movimento 5 Stelle d’accordo sull’addio a pagelle fiscali e spesometro, sulla riforma dell’Irpef a due aliquote con deduzioni pro-ceto medio e «pace fiscale» sulle vecchie...

