Governo | studenti e prof promuovono Conte | “Le sue lezioni sono avvincenti Durante gli

(Di martedì 22 maggio 2018) È unessore che “ti mette a tuo agio“, che “coinvolge e motiva gli” ed è, in generale, “apprezzato“. Glidi Giurisprudenza dell’Università di Firenze, intervistati dall’Ansa,Giuseppe, indicato in questi giorni come possibile, futuro, presidente del Consiglio. “Le sue” dice chi ha frequentato i suoi corsi. L'articolo: “Le suegli esami ti aiuta” proviene da Il Fatto Quotidiano.