Governo | Salvini | nuove invasioni di campo | all' estero siano sereni

Governo : Salvini - all'estero siano sereni : ANSA, - ROMA, 22 MAG - "Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: "Spero che Mattarella non permetta al ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un Governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. «Siamo pronti a far crescere l’Italia». Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese. Il Colle prende tempo e convoca i presidenti di Camera e Senato...

Governo LEGA-M5S - FICO E CASELLATI DA MATTARELLA/ “Conte non sia un esecutore” : moniti Ue a Salvini-Di Maio : GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con FICO e CASELLATI, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:10:00 GMT)

Governo : Di Maio e Salvini insistono su Savona - paletti Mattarella : Con Giorgetti all'Economia, infatti, il M5S vorrebbe per sé anche il ruolo di sottosegretario di Conte, per il quale Vincenzo Spadafora risulta tra i nomi in pole. Possibile, inoltre, che Di Maio e ...

[Il commento] La rabbia feroce e la grande paura dei poteri forti contro il Governo Di Maio-Salvini : A sentire il programma di un probabile ministro del governo Conte, di sicuro non ci annoieremo. E chi pensa di poter sfogliare la margherita con i suoi petali di "governo impotente", "governo bloccato"...

Governo - Di Maio e Salvini vanno a braccetto : entrambi vicepremier o "solo" ministri? : Giuseppe Conte sarà con ogni probabilità il nuovo premier, e negli uffici del M5S e della Lega si lavora a pancia...

Giuseppe Conte e la squadra di Governo : tutti gli uomini di Di Maio e Salvini Video : 5 Per essere il leader di un movimento politico che ha sempre avuto rapporti burrascosi con la stampa, Luigi Di Maio è fin troppo loquace. Così, dopo aver taciuto il nome del premier - indicato al Capo dello Stato insieme a Matteo Salvini - nel corso della conferenza stampa al Quirinale, lo stesso Di Maio è stato preda dei suoi giovanili ardori e non ha resistito alla tentazione di rivelare ai giornalisti l'identita' del 'mister ...

Governo - Di Maio : 'Giuseppe Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Il nodo del ministero dell'Economia - Lo scenario che sta montando intorno al Governo Lega-M5s, non rasserena il Capo dello Stato che ora intende vagliare con cautela la composizione della squadra di ...

Governo - l'infinita telenovela Salvini-Di Maio : L'HuffPost, intanto, pubblica la bozza del contratto di Governo che Mattarella non ha neppure voluto leggere e il mondo politico va in subbuglio. I 'giallo-verdi' chiariscono che si tratta solo di ...

Governo Lega-M5S<br>Di Maio : "Sarà esecutivo politico"<br>Salvini : "Squadra pronta - UE non si preoccupi" : 18.39 - Terminato l’incontro della delegazione leghista con il presidente Mattarella, Matteo Salvini ha dichiarato quanto segue davanti ai giornalisti: “Siamo pronti a partire. Nessuno ha niente da temere. Ovviamente vogliamo un Governo che, come abbiamo proposto agli italiani in campagna elettorale metta l’interesse degli italiani al centro. Siamo pronti - ha proseguito il leader del Carroccio - , fatto nome e squadra chiara. All’estero non ...

Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...