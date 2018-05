Governo | Presidente della Camera Fico sale al Colle

Governo : Nuovo giro di colloqui al Quirinale. Presidente Fico al Colle - DIRETTA : Nuovo giro di colloqui per il capo dello Stato in vista della formazione del Governo. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, è da poco giunto al Quirinale. Ieri il Presidente ha ricevuto le ...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Malpezzi (PD) : Governo - scelto Premier come presidente CDA : Roma – La senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo del Pd a Palazzo Madama, è intervenuta ad Agorà in onda su Rai 3. “Trovo la vicenda dell’indicazione del presidente del Consiglio da parte di M5S e Lega davvero inquietante. Siamo di fronte alla politica che abdica alle figure tecniche, altro che Governo politico. La verità e’ che non si sono messi d’accordo su chi potesse rappresentare politicamente il ...

Il presidente malato avvicina un Governo gialloverde anche in Palestina (di U. De Giovannangeli) : Un governo gialloverde anche in Palestina. Per garantire che l'uscita di scena di un presidente malato porti all'implosione dell'Autorità nazionale palestinese e spiani la strada per la Muqata (il quartier generale dell'Anp a Ramallah) ad Hamas.Dietro il giallo sulle condizioni di salute di Abu Mazen c'è anzitutto questo: la consapevolezza, da parte della dirigenza dell'Anp e ancor più di quella di al-Fatah (il movimento ...

Governo - il retroscena dal Quirinale su Giuseppe Conte : perché al presidente non piace : L'indiscrezione sul nome del giurista Giuseppe Conte come premier indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini circola ormai da 24 ore e già al Quirinale Sergio Mattarella si prepara a buttare giù il ...

Nuovo Governo - i poteri di veto del presidente della Repubblica : 'Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del Governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Domani Salvini scarica Di Maio - già venerdì il Governo del Presidente : Libero Quotidiano riferisce senza troppi giri di parole che “dal Quirinale, continuano arrivare voci su un Sergio Mattarella infuriato per le

Lega-M5S - chiuso il contratto di Governo. Il Colle : il presidente non guarda bozze : I colloqui sono andata avanti tutta la giornata, i due leader ostentano ottimismo. Salvini: «Noi agli Interni per garantire la difesa dei confini» |

Governo - elezioni anticipate : l'ipotesi da fantascienza sul tavolo del presidente senza il Governo Lega-M5s : Se fallisse la trattativa tra M5s e Lega , tornerebbe l'incubo di elezioni in estate. Luglio? No, peggio. Secondo un retroscena di Ugo Magri sulla Stampa , in Parlamento si starebbe facendo strada la ...

Ecco il Governo del Presidente : premier Giorgio Alleva con 13 ministri : Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno un accordo. C’è tempo fino a lunedì per sapere se nascerà il Governo

Mattarella a Genova : lascia tempo a Salvini e Di Maio/ Sapelli - "il Presidente vuole solo il Governo tecnico" : Mattarella a Genova per Gaslini e Itl: lascia tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, 'Presidente vuole Governo tecnico'.

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...