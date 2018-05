Governo | Nuovo giro di colloqui al Quirinale Presidente Fico al Colle - DIRETTA

I presidenti delle Camere Roberto Fico e Elisabetta Casellati al Quirinale da Mattarella. Linea prudente del capo dello Stato sul nuovo Governo : All'indomani dell'indicazione da parte di M5s e Lega del nome del professor Giuseppe Conte come premier, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, riceve i presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, per fare il punto della situazione sul nuovo governo.#Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Presidente della Camera dei Deputati @Roberto_Fico#consultazionipic.twitter.com/gfJvUELj4i — Quirinale ...

Governo - Cei : “Vecchi partiti si sono sgretolati - democrazia è fragile. E’ ora di cogliere la sfida del nuovo che avanza” : “I vecchi partiti si sono sgretolati”. “E’ giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza”. sono queste le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che nel discorso rivolto all’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, ha scelto di parlare della situazione politica italiana. Nel suo intervento ha ricordato la necessità di “rispettare l’identità e ...

Nuovo Governo - Mattarella prende tempo e riceve Fico e Casellati : In particolare a creare molte perplessità è stata l'insistenza, soprattutto da parte di Salvini, sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia. Un economista rigoroso ma euroscettico, che ...

PENSIONI E NUOVO Governo/ La vittoria di Quota 100 e le perdite sicure per il Paese : Il GOVERNO tra M5s e Lega vuole smontare la riforma delle PENSIONI del 2011 attraverso il sistema delle quote. È solo uno dei pericoli che l'Italia corre. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Così il NUOVO GOVERNO può aiutare i giovani, di G. FavaGIOVANI E LAVORO/ La battaglia per il merito che può aiutarci, int. a M.C. Origlia

L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo Governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo Governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Marine Le Pen esulta per il nuovo Governo Lega M5s : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, esulta per l'imminente governo Lega-M5S: "Dopo il Fpoe in Austria, ecco la Lega in Italia", si legge in un tweet. "I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande r

Salvini : Ue non tema nuovo Governo - più crescita per ridurre debito : Lega e Movimento cinque stelle sono pronti a dare vita ad un governo che, 'rispettando nei limiti del possibile vincoli e regole', adotterà una politica economica per rafforzare la crescita e di conseguenza ridurre il debito.

Chi è Andrea Roventini/ Video : premier o Ministro dell’Economia nel nuovo Governo Lega-M5s? : Chi è Andrea Roventini, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato Ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:15:00 GMT)

Nuovo Governo - i poteri di veto del presidente della Repubblica : 'Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività ...

Governo Lega-M5S - Di Maio e Salvini oggi al Colle : Conte sarà il nuovo premier? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono sempre più vicini a raggiungere l'accordo [VIDEO] per la formazione di un Governo Lega-M5S. I due leader politici saranno ricevuti quest'oggi al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'intesa sul contratto di Governo, approvato dagli elettori dei due partiti, Di Maio e Salvini sembrano aver trovato l'accordo anche sui nomi che comporranno il nuovo esecutivo. Sempre più insistenti le ...

Nuovo Governo - i tecnici della squadra di Di Maio presentati a Roma e 'rottamati' prima ancora di iniziare : Allo Sviluppo economico e Lavoro, i nomi di Lorenzo Fioramonti, professore ordinario di Economia politica all'Università di Pretoria e di Pasquale Tridico, docente di economia del lavoro e politica ...

M5S-Lega al Quirinale. Il laboratorio politico e l'attesa del nuovo Governo : Tutto pronto per la formazione del nuovo governo. Dopo mesi d’attesa, sembra che la soluzione al conflitto sia arrivata. Il Quirinale sarebbe intenzionato a convocare per oggi pomeriggio le delegazioni del Movimento 5 Stelle e la Lega. Le due formazioni politiche sono finalmente arrivate ad un accordo sul nome del premier, l’unico nodo da sciogliere dopo l’intesa sul programma di governo. A meno che non ci siano delle sorprese, la convocazione ...

Una priorità del nuovo Governo : la due diligence delle PA : La necessità di una due diligence... Mentre si continua a fare eventi sull'open government e sulle smart cities, si trascura il dato vero delle Pubbliche Amministrazioni italiane: che, a parte alcune scontate best practice, esse non sono né smart né open.Va riconosciuto che in questi ultimi anni sono stati fatti passi avanti rilevanti nell'opera di efficientamento della macchina pubblica, ma non abbastanza da invertire la ...