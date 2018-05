Governo | nodo Savona Incontro Di Maio-Salvini

Governo - incontro Di Maio-Salvini su nodo Savona mentre Mattarella riflette su Conte : All'esame dei due leader, la composizione della squadra di Governo, ultimata con l'indicazione di Paolo Savona all'Economia . Sull'assetto della squadra, secondo quanto si apprende, i due capi ...

Governo M5S-Lega - incontro Di Maio-Salvini. Il nodo Savona all'Economia : Ma non è un mistero che il Colle guardi all'allarme conti pubblici e all'autonomia del presidente del Consiglio e che resti aperto il nodo del ministero dell'Economia. Sul'assetto della squadra il ...

Governo M5S-Lega - incontro Di Maio-Salvini. Il nodo Savona all’Economia : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

SFOOTING/ Governo Lega-M5s - l'ultimo nodo sulle pause caffè : "reddito di torrefazione" o "flat tazz"? : La bozza di contratto ha richiesto un duro lavoro di sintesi. Da "Acqua pubblica" a "Zanzare: come fermare l'invasione" su tanti punti, spiegano I COMICASTRI, le distanze erano abissali

Governo : si lavora a squadra - nodo Economia e vicepremier/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per ora, però, i nomi che continuano a circolare vedono in pole Alfonso Bonafede, sulla rampa di lancio per il ministero della Giustizia, mentre alle Infrastrutture prendono quota i nomi della grillina Laura Castelli e del leghista Armando Siri. Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, occuperà sicuramente un ruolo di primo piano: se il nome di Savona dovesse definitivamente tramontare al Mef, potrebbe tornare in gioco ...

Governo M5s-Lega - Di Maio e Salvini da Mattarella/ Consultazioni - Conte o Roventini premier : nodo Economia : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

Governo - ore decisive : nodo premier - tra Salvini e Di Maio nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Governo LEGA-M5S - ULTIMATUM DI SALVINI A DI MAIO/ "Chiusurà lunedì o decide Mattarella" - nodo premier? : GOVERNO, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:52:00 GMT)

Fonti M5S - contratto per Governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Governo - Di Maio e Salvini trattano : resta da sciogliere il nodo premier [LIVE] : 07:45 - Quando la fumata bianca sembrava essere ormai vicina, la trattativa tra M5S e Lega ha subito una brusca frenata. Il nodo principale da sciogliere sembra quello relativo al candidato premier. Nella giornata di ieri, man mano che le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si avvicinavano, l’ansia cresceva. Per uscire dallo stallo il leader dei grillini aveva addirittura proposto nuovamente la sua candidatura come ...

Governo - Di Maio arrivato al Colle. Poi toccherà a Salvini. Resta nodo premier : " Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia . E siamo in modalità di attesa e quando avremo un annunciò faremo un commento", così il portavoce della Commissione Ue, ...