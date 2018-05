Governo nascente | monsignor Negri | C' è molta preoccupazione

ilgiornale

: Se volete rivedere la puntata di @Night_Tabloid potete farlo cliccando su questo link?? - RaiDue : Se volete rivedere la puntata di @Night_Tabloid potete farlo cliccando su questo link?? - BentivogliMarco : La proposta del governo nascente è più vantaggiosa per le attuali generazioni di pensionandi di quella proposta dal… - pfmajorino : Il governo nascente vuole agevolare i bambini italiani nei confronti dei bambini stranieri. Che schifo. Per me son… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Sembra che non si capisca bene in che mondo siano'. In riferimento al cosiddetto 'reddito di cittadinanza'. Si tratta di una misura cristiana? 'Sono poco esperto di questi aspetti. A me pare che ...